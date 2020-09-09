Люди не хотят закупаться на рынках из 90-х: Торговые центры переполнены покупателями

После снятия карантина торговые центры в городах переполнены. Фото: Михаил ПАТЛИС

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 110%

Пандемия нанесла сильнейший удар по индустрии торгово-развлекательных комплексов. По всей стране тысячи ТЦ закрылись 28 марта, а открытия им пришлось ждать едва ли не дольше остальных. К примеру, в Санкт-Петербурге бизнесу снова разрешили открыться только к концу июля. Все карантинные месяцы этой отрасли пророчили мучительную смерть. А это означало бы миллионы оставшихся без работы сотрудников, заброшенные торговые объекты посреди городов и возвращение рынков из 90-х.

Наступила осень, ограничения сняты. Как чувствует себя индустрия после смутных времен?

«Комсомолка» побеседовала с Олегом Войцеховским управляющим директором Российского совета торговых центров (в области видимости РСТЦ находятся 2000 ТЦ по всей стране).

По его словам, по объективным оценкам в полностью открытых торговых комплексах посещаемость доходит до 110%. Людей в ТЦ даже больше, чем в допандемийный период. Эксперт не считает это эффектом отложенного спроса. Люди просто вернулись к обыкновенному образу жизни.

- Другое дело покупательная способность, - говорит Войцеховский. - Продажи у арендаторов в эти месяцы были не такие, как в 2019 году. Покупатели активно покупают одежду, обувь, бытовую электронику, а вот у строительных магазинов продажи стали несколько меньше.

- В отрасли работает около 10 миллионов человек. Сколько людей пришлось сократить в период простоя?

- Число занятых в отрасли включает себя две категории: персонал арендаторов и люди, которые работают на обеспечение функционирования ТЦ. Что касается второй группы, там произошло естественное снижение зарплат, где-то сократили рекламные, маркетинговые отделы, в общем далеко не наполовину.

- Как много арендаторов вынуждены были уйти?

- В хороших ТЦ их число может быть ниже процента. В среднем от 1 до 2,5% ритейлеров ушли. Но не было бы пандемии, мы бы увидели те же самые цифры.

НЕ СПЕШИТЕ ИХ ХОРОНИТЬ

- Насколько актуальны теперь разговоры о том, что моллы придется сносить за ненадобностью или перестраивать?

- Реальная картина жизни этого никак не подтверждает. Мы ездим по городам, регионам, видим, что люди активно возвращаются в торговые центры. Им нравится. И мы должны понимать, что офлайн торговля цивилизованного типа почти на 100% сосредоточена в ТЦ. Возвращаться в прошлое, в 90-е люди сами не готовы. Просто уже образ жизни не тот. На рынки готовы вернуться только люди старшего поколения. Но у них уже небольшая покупательная способность.

- Сколько денег потерял бизнес за время пандемии?

- Если взять средний ТЦ площадью 40-50 тыс. кв. м, то там прямой убыток 150-200 млн. руб. Если помножить эту цифру 2 тысячи объектов, которые находятся в нашей зоне видимости, что ущерб составляет 300-400 млрд. руб.

- Все ли смогут выбраться из кризиса? Сколько ТЦ под угрозой закрытия?

- Как и прежде, 25%. Эта цифра никуда не исчезла. Потому что прямые убытки продолжают копиться. Все зависит от политики собственника и вливания денег, которые могут продлить существование ТЦ в критических условиях и спасти его от банкротства. Мы до сих пор ожидаем помощи от правительства. Торговые центры все это время поддерживали арендаторов, не брали с них плату, либо оставили 10-15%. Это фактически прямое субсидирование арендаторов, которое идет не от государства, а из карманов торговых центров, и так сегодня ничего не зарабатывающих. Пока значительных и принципиальных мер в отношении нас не принято. Ситуация очень тяжелая, хотя снаружи все выглядит достаточно пристойно.

- Каковы перспективы индустрии?

- Мы рассчитываем, что второй волны не будет. Как минимум в таком виде, в котором была первая. Даже если какое-то ухудшение эпидемиологической обстановки грядет, то все-таки ТЦ дают возможность в том или ином режиме работать. Если будет так, то экономика ТЦ выйдет в ноль в феврале-марте 2021 года. В целом восстановить экономику ТЦ удастся к декабрю 2021 или к I кварталу 2022 года.