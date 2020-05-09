После коронавируса в Россию вернутся вещевые рынки из 90-х

Торговые центры закрыты уже полтора месяца, без работы сидят миллионы человек. Но отрасль не может рассчитывать ни на льготные кредиты, ни на банковскую отсрочку, ни на налоговые льготы или госсубсидии. Владельцы коммерческой недвижимости все это время просят власти признать индустрию одной из наиболее пострадавших и начать помогать. Но пока тщетно.

- В России порядка 1000 торговых центров с арендуемой площадью 25 млн. квадратных метров, - озвучил цифры Олег Войцеховский, управляющий директор Российского совета торговых центров. - Один ТЦ — это 10-20 млн посетителей в год, 3 тыс. рабочих мест, 300 млн рублей налогов в год.

В контексте того, что вокруг нередко слышны разговоры, мол, торговые центры не так уж и нужны, Николай Артеменко, генеральный директор компании Malltech, которая занимается строительством и управлением ТЦ, привел еще более впечатляющие данные о том, что по разным подсчетам за год через торговые центры страны проходит 4-5 миллиарда человек в год.

- Торговые центры это и налоги, и рабочие места — суммарно в нашей отрасли работает примерно 4 миллиона человек, если не брать подрядчиков, логистику, маркетологов и т.д. - говорит Артеменко. - ТЦ - не коробка, которая стоит сама по себе. Это сложный бизнес. Это платформа, которая соединяет посетителей и ритейлеров, это бесконечное количество маркетинга, IT, больших данных. Не говоря уже о том, что у ТЦ есть страшно большая, тяжелая и ключевая задача — забота о безопасности посетителей. Важно, что торговые центры — это 25% розничного товарооборота страны. Самый-самый большой сегмент, на который опирается потребление — это мы. А потребление - это двигатель экономики.

По словам представителей индустрии, вряд ли есть хоть один торговый центр, который собрал за апрель более 15% арендных платежей. У кого-то и вовсе 0-5%. Это значит, что денег на поддержание ТЦ не осталось.

- С учетом того, что выручка арендаторов будет восстанавливаться очень долго, мы, конечно же, будем давать им скидки, - продолжает Артеменко. - В самом оптимистичном сценарии, если мы откроемся в июне, стартуем с 30%, дорастем до 70% к концу года и восстановимся в марте 2021, убытки самих ТЦ составят 145 млрд. рублей. А наши совместные с ритейлерами убытки будут уже 1,35 трлн. рублей. Это при условии, если нам помогут. То есть минимум год мы будем работать в убыток. Если помощи не будет, то убытки будут радикально выше.

Специалист привел аналогии с брошенными торговыми центрами в США. Картина может повториться и в России. Почему это происходит?

- Долго не работающий ТЦ теряет арендаторов, клиентов, превращается в полупустую коробку и начинает разрушаться, - продолжает Артеменко. - Если его «выключить» на 2-3 месяца, потом его не «включить». Заблуждение думать, что если ТЦ обанкротятся, то нет ничего страшного, они просто перейдут к другим собственникам. Процесс перехода может занять до двух лет: собственник полгода-год будет сопротивляться, пытаясь спасти бизнес, и еще полгода-год займет сама процедура передачи банку. А после банк будет наращивать компетенцию по управлению объектом, а это большая наука. По факту ТЦ будет пару лет без хозяина. В этой ситуации спросу будет некуда деться.

Гендиректор Malltech убежден, что растущая онлайн-торговля не сможет полностью заменить традиционные торговые центры даже за несколько лет. Только частично.

- Часть покупателей уйдет обратно в вещевые рынки, в «Черкизон», в 90-е. Это будут неплатежи налогов, антисанитария, бандитизм. Это будет неудовлетворенный спрос, который уйдет в инфляцию. Если ТЦ начнут банкротиться, у миллионов работников отрасли сократятся зарплаты, 30% останется без работы. С учетом того, что на каждого приходится 1,1 иждивенца, 3 миллиона человек выпадут за черту бедности. И в банках останется порядка 2 трлн долгов, - заключил Артеменко.

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