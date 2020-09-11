Генпрокуратура взяла под контроль расследование дела об истязании малыша в Омской области

Генпрокуратура взяла под контроль расследование дела об издевательстве над младенцем Фото: Иван ВИСЛОВ

Похоже, за судьбу маленького Максима Кабельского из Омской области теперь можно не переживать. Когда вскрылась правда о пытках, которые крохе устроила подруга его матери 24-летняя Гульмира Букенова, шефство над малышом и его мамой взяли омские волонтеры. А за ходом расследования уголовного дела теперь будет следить Генпрокуратура.

- По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводится проверка по факту неоднократного нанесения телесных повреждений годовалому ребенку, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 117 УК РФ «истязания несовершеннолетнего». За это преступление предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы. Как удалось выяснить «КП», уже в ближайшее время обвинение предъявят Гульмире Букеновой.

Напомним, малыш вместе со своей мамой полгода жил в доме Гульмиры Букеновой. Последняя, кстати, многодетная мать-одиночка, которая никогда не была замужем. Сейчас она ждет четвертого ребенка. По версии следствия, 3 сентября Гульмира заперла в своем доме, избила и связала ребенка подруги. За освобождение крохи она требовала у его мамы 20 тысяч рублей. Эти деньги последняя, якобы задолжала ей за сломанный отопительный котел.

В итоге, Максима помогли освободить неравнодушные местные жители. Малыша вместе с мамой положили в больницу, а позже в дело вмешались правоохранительные органы.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

"Били, морили голодом и привязывали к батарее": в ауле под Омском многодетная мамаша взяла в плен полуторагодовалого сына подруги

За освобождение крохи женщина требовала 20 тысяч рублей, но в дело все-таки вмешалась полиция (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Его кусают и бьют": Появились жуткие видео издевательств над полуторагодовалым мальчиком из Омской области

Максима взяла в плен подруга его матери, требуя с женщины долг в 20 тысяч (подробности)

КСТАТИ

Что творилось в доме многодетной истязательницы ребенка из Омской области

Трое детей женщины издевались над кошками, которые жили в доме, а им самим крепко доставалось от мамы (подробности)