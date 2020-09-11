"Его кусают и бьют": Появились жуткие видео издевательств над полуторагодовалым мальчиком из Омской области

Гульмира держала Максима, сына своей подруги, взаперти.

То, что произошло в ауле Коянбай Омской области с полутороговалым мальчиком, шокировало всю страну. Больше суток Максима Кабельского держала в плену подруга его матери. Все это время она била малыша, связывала ему руки и ноги и требовала с его матери долг - 20 тысяч рублей.

Шок, но истязательница - многодетная мама. Гульмире всего 24 года, сейчас у неё трое детей и вот-вот родится четвертый. Над Максимкой она издевалась на глазах своих детей, причем ее чада тоже участвовали.

Максим жил "в заложниках" из-за 20 тысяч рублей, которые ей якобы задолжала его мама.

В распоряжении "КП" оказались видео, которые Гульмира отправляла маме Максима. На одном из них младший сын Гульмиры издевается над крохой. На кадрах Максим лежит на полу и покорно терпит, как его бьет и кусает сынишка Гульмиры.

- Я это так не оставлю. Буду добиваться, чтобы ее посадили и чтобы у нее детей забрали, - рассказала "КП" Евгения Кабельская, мама Максима.

Забрать малыша ей помогли жители аула. Несколько дней Максим провел в больнице. Сейчас он идёт на поправку, но людей до сих пор боится и не отходит от мамы.

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