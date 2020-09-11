"Били, морили голодом и привязывали к батарее": в ауле под Омском многодетная мамаша взяла в плен полуторагодовалого сына подруги

Гульмира держала Максима, сына своей подруги, взаперти.

Кажется, во взгляде этого сероглазого малыша с фото - вселенская тоска. Его словно вытащили из-под бомбежек: на лбу и щечках крохи синяки, под глазом фингал и ссадины. На других снимках свернувшийся клубочком ребенок лежит на полу со связанными тугими веревками ручками и ночками. Смотреть без эмоций просто невозможно.

ДЕНЬГИ ИЛИ РЕБЕНОК!

В плен полуторагодовалого Максим Кабельского взяла подруга его мамы. Больше суток женщина издевалась над крохой и отправляла ей жуткие снимки. И все это ради 20 тысяч рублей, которые ей якобы задолжала мама Максима.

Для аула Коянбай, что в Омской области - это, чтобы вы понимали, огромные деньжищи. В селе едва наберется 50 домов, из достопримечательностей два продуктовых магазина, дети ездят в школу в соседний аул, а родители - кто не пьет – работают в Омске, до которого почти сто километров пути. Большинство же живет огородом: что вырастили, то и поели.

В начале лета в Коянбай из соседнего аула переехала 20-летняя Евгения Кабельская с полуторагодовалым сыном Максимом.

- Я решила сменить обстановку после смерти мужа. Папа Максимки умер 1 марта. Ему было всего 36, и в последний раз он вздохнул на моих руках. Что я пережила, врагу не пожелаешь. На вскрытии сказали, что у него внезапная остановка сердца. В нашем селе все о нем напоминало, я днями напролет рыдала. А потом мне позвонила моя подруга Гульмира и пригласила пожить у нее. Говорила, что у нее тоже дети и что нам вместе легче будет, - рассказала "КП" Евгения Кабельская.

Евгения Кабельская с сыном Максимом.

Женя согласилась. К тому времени дом, в котором она жила с мужем, родственники выставили на продажу. А переезжать к родной маме она не захотела.

- Мы после похорон с мамой поссорились. Да и не до меня ей было, у нее еще трое детей, - рассказала Женя.

Гульмира поселила Женю с сыном в своем частном доме. Поначалу подруги жили душа в душу.

- У Гульмиры трое своих детей и сейчас она беременна. Мужа у нее нет и не было никогда. Она сразу предложила мне поискать работу, мол, она за Максимом посмотрит. Я стала подрабатывать у соседей, кому-то надо на огороде помочь, кому-то за скотиной присмотреть. Помимо этого на мне было все хозяйство Гульмиры: я стирала, убирала, готовила есть, - рассказала Женя. - В августе я вернулась домой, и Гульмира рассказала, что Максимка мой сломал отопительный котел. Она кричала, что я должна ей 20 тысяч за ремонт. Я пообещала вернуть.

После этого случая, по словам Жени, она стала замечать на теле сына синяки. Но Гульмира всякий раз находила отговорки: то Максим якобы подрался с детьми, то упал.

- В какой-то момент я просто не выдержала и решила уехать от нее. До переезда я поехала в райцентр оформлять документы на пенсию сына по потере кормильца. Все это было 3 сентября. Во время этой поездки Гульмира стала присылать мне жуткие фото и видео Максимки. На кадрах он весь избитый. Было и видео, на котором сын связан. Я тогда страшно испугалась, у меня слезы потекли и руки затряслись. Она писала, что не вернет мне ребенка, пока я не отдам долг. Угрожала, что все эти фото использует против меня. Говорила, что повернет все так, что это якобы я сына избиваю и что она отдаст эти фотографии в опеку. Мне было очень страшно, ведь у нее там родственница работает, - рассказала Женя.

Почти сутки Гульмира держала чужого ребенка взаперти.

- Меня она не впускала в дом, требовала деньги, которых у меня просто не было. Из-за ее связей в опеке я боялась звонить в полицию. В какой-то момент я решила попросить о помощи брата Гульмиры, - рассказала Женя.

Максима держали "в заложниках" из-за 20 тысяч рублей, которые якобы задолжала его мама.

Именно он и смог выкрасть Максима из дома обезумевшей беременной многодетной мамаши. По словам мужчины, он был в шоке от действий сестры.

- Она держала мальчика привязанным к батарее, как собачонку. Я это видел собственными глазами. Она при этом руки и ноги ему связала веревками. Когда я это увидел, просто хотел убить ее за это. А она смеялась и говорила, что он просто плохо себя ведет и что она так наказать его решила. Я схватил Максима, унес из дома сестры и отдал его маме, - рассказал Руслан Букенов.

На теле мальчика живого места не было. Евгения сразу вызвала скорую.

- Он просто весь синий. Она не кормила его все это время. Он, когда еду увидел, накинулся на нее как зверек. Сейчас сыну уже лучше. Но после всего случившегося он боится людей. Шарахается в сторону, стоит кому-то руку вверх поднять. Ему все кажется, что его опять бить будут, - рассказала Евгения.

Я МНОГОДЕТНАЯ, Я НЕ МОГЛА ИЗБИТЬ

После выписки из больницы женщина написала заявление в полицию. К материалам проверки уже приобщили сообщения с угрозами, фото и видео, которые Гульмира отправляла маме Максима.

Многодетную мамашу уже опросили следователи. Но свою вину она не признает.

- Я и пальцем его не трогала. Я сама многодетная мама, я не могла ребенка избить, - уверяет Гульмира.

Но этому не верит даже ее родной брат.

- Я люблю свою сестру. Но то, что она делает с детьми - это просто страшно. Я еще до этой ситуации с Максимом просил ее перестать издеваться над своими детьми. Сам видел, как она своего сына палкой дубасила. Я больше молчать не буду, - возмутился Руслан.

Всю правду о пытках, которые сестра устраивает детям, Руслан готов повторить в полиции и суде. Скорее всего, сделать это ему придется уже в ближайшие дни. Как сообщили "КП" в омской полиции, по заявлению мамы Максима решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что до Максимки, то он идет на поправку. Шефство над ребенком взяли омские волонтеры.

- Я решила, что буду жить у своей мамы. Я рассказала ей о том, что случилось с Максимом, и после этого мы помирились, - рассказала Евгения.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

"Когда твоя мама - ребенок"

- Налицо инфантилизм родительницы, из-за которого пострадал ее же сын. Проще говоря, мама мальчика сама еще ребенок. Она не в состоянии заступиться ни за себя, ни за своего сына. Став мамой в 18 лет, она не осознавала всей ответственности и совсем потеряла контроль над ситуацией после смерти мужа. В итоге, она попала под влияние подруги, которая, судя по всему, сделала из нее настоящую рабыню, а из ее сына - мальчика для битья. После случившегося помощь психолога нужна не только ребенку, который пережил страшные издевательства, но и его маме. Насколько она готова сейчас воспитывать сына, не повторится ли такая ситуация позже - вот в этом уже стоит детально разобраться в рамках психолого-педагогической экспертизы, которую, я уверена, проведут органы опеки, - прокомментировала психолог Диана Деревянкина.