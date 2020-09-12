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Экономика

Хотят работать, много не просят: в России резко возросло число пенсионеров, ищущих вакансии

Исследователи выяснили, какие профессии предпочитают соискатели преклонного возраста
Владимир НИКОЛАЕВ
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Исследователи выяснили, какие профессии предпочитают соискатели преклонного возраста

Исследователи выяснили, какие профессии предпочитают соискатели преклонного возраста

Фото: Олег ЗОЛОТО

Число пенсионеров, ищущих работу, выросло по сравнению с прошлым годом на 32% - почти на треть. Об этом сообщается в материалах сервиса «Авито Работа», предоставленных «КП».

А в некоторых отраслях вообще творится ажиотаж. Например, пенсионеров, желающих поработать в области рекламы и маркетинга, стало больше почти в три раза, а в сфере искусства и развлечений — почти в два.

Правда, речь не идет о руководящих должностях или стремлении стать звездой. Например, основная масса желающих потрудиться в рекламной отрасли готова довольствоваться работой расклейщика объявлений или на раздаче листовок.

«Рост интереса к этим профессиям может быть обусловлен тем, что подобные вакансии позволяют работать несколько часов в день по удобному графику, а также не требуют тяжелого физического труда», пояснили авторы исследования.

Однако основная масса кандидатов тянется к привычному, традиционному. Больше всего желающих работать в качестве домашнего персонала — готовка, уборка, уход за детьми. Далее следуют профессии бухгалтера, продавца и охранника.

В среднем пожилые претенденты готовы довольствоваться зарплатой в 20 тысяч руб. в месяц — интересно, что этот уровень запросов держится уже 2 года. Самые высокие ожидания у вахтовиков (35 тысяч), самые скромные — у почасовиков (10 тысяч) Почти половина претендентов ищет работу на полный день, эта категория согласна на 30 тысяч в месяц.

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