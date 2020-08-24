Внимание! Стартует конкурс «Мастер-суперстар!»

Поделитесь тем, что Вы умеете делать мастерски или чему научились недавно, но уже есть чем похвастаться! Пусть Вашу работу увидит вся страна!

Приглашаем вас к участию в нашем конкурсе. Пришлите фото или видео своей работы и выиграйте замечательные призы, а также гордое звание «Мастер-суперстар!».

Есть среди нас и те, кто в свои «за 50» сумел, вопреки всем стереотипам, обучиться чему-то совершенно новому, освоить современное оборудование или технологии. Мы призываем и вас принять участие в нашем конкурсе и своим примером показать, что и в 50 можно быть на гребне волны!

Друзья, у нас отличные новости. Самый известный в России орденоносный издательский дом с 95-летней историей «Комсомольская правда» и Союз Ворлдскиллс Россия дают старт совместному конкурсу «Мастер-суперстар!»

Поехали!

Уж мы-то с Вами знаем, кто это сказал, да?

СПРАВКА «КП» для молодежи: фразу «Поехали!» произнес первый космонавт Юрий Гагарин во время старта первого пилотируемого космического корабля «Восток» 12 апреля 1961 года.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще каких-то пару десятков лет назад наши с вами ровесники нянчили внуков, считали дни до пенсии, охали под «Стариков-разбойников» с Никулиным и Евстигнеевым и тянулись к «земле» - дачкам, тачкам, рассадам и прочим пасторальным забавам.

Но мы-то не такие. Мы сегодня с вами - крепкие душой и телом бойцы, разменявшие «чуть за полвека», - многие еще и о внуках не думают, поскольку дети пока не выросли. А еще мы гоняем на великах и самокатах, просвещаемся на курсах повышения мастерства и развития, в общем, всеми силами отказываемся «стареть» в привычном значении этого слова.

Неизменным осталось одно - как и предыдущие поколения «тех, кому за пятьдесят», мы - «пройдя свой путь до половины», обрели бесценный житейский и профессиональный опыт. Теория, дипломы и другие юношеские приобретения - только половина от настоящего ремесла. Истинный Мастер все-таки куется годами и рождается тогда, когда за плечами годы опыта.

При этом, дорогие мои ровесники, наш опыт дает нам немыслимое преимущество во всем. Уж вы-то знаете, что если за плечами несколько десятков лет совершенствований в Деле, то мы без проблем сможем перекопать любые Альпы и Кавказские горы в придачу.

Есть среди нас и те, кто, вопреки стереотипам, готов взять на вооружение заработанную годами мудрость и с головой окунуться в новые знания и навыки, кто не боится освоить новую профессию, суперсовременное оборудование, технологию. Все вокруг развивается, и даже в понятных нам ремеслах появляются иные компетенции, инструменты и технологии. Поэтому честь и хвала тем, кто не боится меняться вместе с изменчивым миром, кто осваивает компьютерные программы, переходит на «ты» с современными станками и оборудованием. Не бояться, не скучать до пенсии, а постоянно повышать квалификацию либо освоить актуальную смежную профессию, а то и получить новую - вот путь истинного Мастера. Такого, как мы с вами!

В общем, чего ходить вокруг да около, пришло время показать, что такое Опыт и Мастерство в действии, и поделиться своими достижениями и победами со всей страной!

МАСТЕРАМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Алгоритм конкурса простой: мы выделили три номинации, которые определяют степень нашего с вами мастерства. В каждой номинации есть возможность проявить себя тем, кто уже готов показать свои умения, навыки и таланты миру. При этом не обязательно, чтобы они были гениальными или высокопрофессиональными, даже если вы в свои 50 освоили новую технологию - это уже достижение и признак истинного мастерства! И этим стоит гордиться! Покажите нам, что вы умеете, и получите приз! Награда - разумеется, нужный и полезный гаджет - незаменимый в нынешнее время планшет iPad. Только давайте договоримся: детям не дарим, пусть свои награды зарабатывают сами.

Итак! Что имеем на старте?

- Номинация первая - «Мастера». Для всех желающих старше 50 лет. Если вы умеете что-то делать мастерски, то пришла пора рассказать об этом всему миру! Это может быть все что угодно, любое дело, в котором вы - профи: печь, мастерить, вышивать, рисовать картины, лечить людей, да хоть закрывать коробок спичек подъемным краном! - приглашаем вас принять участие в нашем конкурсе и выиграть замечательный приз и звание «Мастер-суперстар»!

- Номинация вторая - «Мастера в квадрате». Номинация для тех, кто уже окончил или еще обучается на курсах по программе «Ворлдскиллс 50+». Мы назвали ее «Мастера в квадрате», так как интенсивная и насыщенная методика Ворлдскиллс - это огромное преимущество, поскольку она дает самые современные знания и, главное, практические навыки. Приглашаем вас показать, чему вы смогли научиться! Ваш пример мотивирует многих, кто также хотел бы освоить новое, но пока не решается, повинуясь стереотипам, что после 50 поздно учиться. Мы-то с вами знаем, что после 50 все самое интересное только начинается!

- Номинация третья - «Мастера в кубе». Здесь мы будем оценивать тех, кто также достиг возраста 50+ и, кроме всего прочего, имеет реальный опыт в обучении других. Мастера производственного обучения колледжей и техникумов, а также преподаватели и эксперты, которые задействованы в программе «Ворлдскиллс 50+», и мастера, которые не обучают по этой программе, но также преподают премудрости профессии еще где-либо, - эта номинация для вас! Уж кому, как не вам, показать свои умения всем «зеленым» неофитам и делом доказать, кто тут настоящий «Мастер- суперстар»!

УСЛОВИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАСЛУЖИЛ

Конкурс будет проходить два месяца - с 25 августа до 25 октября. А уже 30 октября мы подведем и огласим итоги.

Наш конкурс пройдет на сайте Издательского дома kp.ru и в группах «Комсомольской правды» в социальных сетях. О сроках я уже рассказал, а условия для участников будут такими (запоминайте - записывают пусть те, кто не способен использовать свою память):

Основное условие: Вам больше 50 лет. При этом верхней планки возраста для участия у нас нет - истинное мастерство, как хорошее вино - с годами только дороже и вкуснее.

План действий прост:

ШАГ 1 - Сделайте фото того ремесла, что успешно освоили к своему полувековому юбилею. На фото покажите нам сам процесс или результат Вашей работы - поделитесь тем, что вы умеете делать мастерски или чему научились недавно, но уже есть чем похвастаться! Пусть Вашу работу увидит вся страна!

ШАГ 2 - Фото нужно сопроводить небольшим описанием в свободной форме на тему: «Что я умею делать, в чем я мастер, что у меня получается лучше всех, за что я люблю свое дело, какие навыки я приобрел, где и как я этому учился, сколько потребовалось времени, чтобы достичь такого уровня мастерства».

ШАГ 3 - Фото и описание необходимо выложить либо на сайте «Комсомольской правды» в специальном разделе по адресу………………… ,

либо в группах «КП» в соцсетях - вот адреса: ………… (Только обязательно поставьте хештег #МАСТЕРСУПЕРСТАР в своей публикации в соцсети! Иначе мы не сможем вас найти).

КСТАТИ, если вы сами в силу природной скромности не готовы презентовать себя и свою работу, доверьте это дело своим внукам-детям, знакомым или коллегам, которые, как никто другой, видели Вас в деле. Мы примем на конкурс заявки и от ваших близких или друзей. В этом случае попросите их прислать нам фото вашей работы и сопроводить его коротким описанием: «Что умеет делать лучше всех мой папа (или моя мама/бабушка/дедушка/мой знакомый/дядя/тетя/коллега и т. д.), в чем он мастер, за что любит свое дело, как он этого достиг, чему у него стоит поучиться».

О ГЛАВНОМ

Что дальше?

Дальше мы соберем очень компетентное жюри, куда обязательно войдут ваши любимые журналисты «КП», а также представители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Министерства просвещения, Министерства труда и соцзащиты.

УВЕЛИЧЬТЕ СВОИ ШАНСЫ НА ПОБЕДУ! Разумеется, наши судьи сами определят лучших, но ваши «лайки» и комментарии будут очень важны при выборе победителей. Так что не скромничайте - поддерживайте себя и других и попросите близких также поддержать вас! Все, что нужно, - зайти на страницу конкурса на сайте……………….или в соцсетях………… и поставить «лайк», отдав свой голос в поддержку наших замечательных мастеров-суперстар!

«А сколько же будет победителей?» —спросите вы.

А тут, друзья-Мастера, учитывая, что номинаций три, мы в каждой выберем тройку лучших «Мастеров-суперстар» и по олимпийской системе определим, кто получит главное «золото», приятное «серебро» и почетную «бронзу».

И пусть победят Истинные Мастера!

В общем, ждем ваши работы, друзья-ровесники. Давайте поделимся своим бесценным опытом с молодежью, пришла пора заявить о себе и о своем мастерстве. Давайте не только поделимся, но и покажем, что мы наряду с молодежью осваиваем новые навыки, новые технологии, и вообще мы - на гребне волны!

Ну кто, если не мы?

А если вы хотите еще более повысить свою квалификацию или приобрести дополнительные навыки - напоминаем, что вы можете это сделать совершенно БЕСПЛАТНО, пройдя переобучение по федеральной программе «Ворлдскиллс 50+» в рамках национального проекта «Демография».

Желающим нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/, где представлены 125 компетенции на ваш выбор, и уже со следующего года начать учиться. Учиться можно в любом регионе нашей страны.