Судейские карточки боя Чудинов – Садик и состояние британца: был близок к победе, а теперь - в больнице на неделю

Вчерашний титульный бой Фёдора Чудинова и Умара Садика стал настоящим украшением большого вечера бокса в Химках. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вчерашний титульный бой Фёдора Чудинова и Умара Садика стал настоящим украшением большого вечера бокса в Химках. Боксёры в равной борьбе боксёры продержались все 12 раундов, но чемпион WBA Gold Чудинов сумел дожать соперника и вырвать победу под занавес поединка.

С ударом финального гонга шоу не закончилось. Умар Садик упал на канаты и стал терять сознание. Тогда за жизнь оппонента Чудинова стало страшно. Садика подключили к кислородным трубкам, подвезли каталку (от которой, правда, британец отказался), а после шоу Умара увезли в больницу.

Как стало известно «Комсомолке», Садик пробудет в больнице ещё неделю, хотя увечий, угрожающих его жизни он не получил, а состояние оценивается, как стабильное. Как скоро Садик сможет вернуться к тренировкам не ясно. Врачи дали ограничения на тяжёлые нагрузки.

Известный российский промоутер и организатор боя Владимир Хрюнов рассказал, что расходы на лечение Садика он возьмёт на себя и поделился с нами настоящим эксклюзивном - судейскими карточками боя Чудинов - Садик

«Таких боёв в России не было несколько лет. По накалу страстей и результату могу его сравнить с боем Лебедев - Рой Джонс, - поделился своим мнением Хрюнов.

Чудинов сделал очень большой шаг в сторону предполагаемого боя с Канело. Мы сейчас начнём переговоры по этому бою.

Команде Садика я бы советовал не спешить с реваншем, хотя они его просят. Лучше провести три-четыре лёгких боя, а потом возвращаться к этой мысли. После таких повреждений, длительное время не боксируют или вообще прекращают карьеру.

Сейчас как раз мы сидим с командой Садика и обсуждаем судейство. Они удивлены - судили честно», - подвёл итог Хрюнов.

На судейских карточках видно, что победа Чудинова была под большим вопросом. Если бы не тяжелейший нокаут, Садик мог уехать в Великобританию с титулом чемпиона WBA Gold.

Перед 12-м раундом: 106 -103 (Чудинов), 102 - 107 (Садик), 105 - 104 (Чудинов).