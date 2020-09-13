Предварительные итоги выборов 13 сентября: Как голосовали на Дальнем Востоке

Уже известны предварительные итоги выборов 13 сентября в России. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 20 субъектах РФ выбирали губернаторов, а в четырех — депутатов Государственной думы. На настоящий момент известны предварительные итоги выборов, которые состоялись 13 сентября. Во многих регионах явка превысила 50% (в Краснодарском крае дотянули до 60%, а в Татарстане почти 70%). В Ленинградской области она немного не дотянула до половины, но точно оказалась выше, чем, например, на выборах 2015 года…

В Ханты-Мансийском автономном округе 29 из 38 депутатов окружной думы проголосовали за то, чтобы на третий губернаторский срок шла Наталья Комарова. 14 голосов на открытом голосовании получил врио губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, опередив двух соперников, один из которых голосов вовсе не получил, а другой — лишь два.

Возможностью электронного голосования воспользовались от 80 до 90% подавших на него заявку

Камчатка за Солодова

К 20.00 по Московскому времени было обработано более 95% протоколов в Камчатском крае — с огромным отрывом там побеждает врио губернатора, самовыдвиженец Владимир Солодов, за которого, по предварительным данным было отдано более 80% голосов от пришедших к урнам избирателей. Достаточно сказать, что у ближайшего преследователя, представителя ЛДПР Валерия Калашникова — всего немногим более 6,6% голосов. А у справедливоросса Дмитрия Бобровских — 5,7%

В Биробиджане все спокойно

Более 70 процентов имеющих право голоса пришли на избирательные участки в Еврейской автономной области — это едва ли не самый высокий показатель в стране (а за самую низкую явка «соревновались» Архангельская и Смоленская области — с 23% и 25% соответственно).

Более 82% у действующего губернатора, представителя "Единой России" Ростислава Гольдштейна. Эсер Владимир Дудин чуть-чуть не добрал до 7%. У представителя КПСС Александра Крупского (настоящая коммунистическая фамилия) третий результат — 4,1%.

На Байкальской волне

К восьми вечерам по Москве более 30% протоколов успели обработать в Иркутской области. Исполняющий обязанности губернатора, самовыдвиженец Игорь Кобзев, несмотря на довольно серьезные информационные атаки со стороны оппонентов, похоже, смог избежать второго тура, набрав уже в первом чуть более 60%. Его самый серьезный противник, кандидат от КПРФ Михаил Щапов по предварительным данным получил немногим более 27%. Представитель другой компартии, КПСС Геннадий Щадов лидировал третьим вместе с кандидатом от «Справедливой России» Ларисой Егоровой — чуть более 4%.

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