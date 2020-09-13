Почему явка на этих выборах оказалась выше предыдущей: пять первых итогов Единого дня голосования

13 сентября в России прошли выборы различного уровня. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В 83 субъектах РФ в воскресенье, 13 сентября, идут выборы в местные законодательные собрания. В двух десятках регионов выбирают их руководителей. В четырех — депутатов Государственной думы. Еще днем стало известно, что в Ненецком автономном округе (НАО) и Ханты-Мансийском автономном округе местными парламентами были избраны действующие лидеры регионов — Юрий Бездудный и Наталья Комарова соответственно.

«КП» попросила прокомментировать предварительные итоги Единого дня голосования гендиректора «Института политических исследований» Сергея Маркова.

- Отчего сейчас более высокая явка, чем на предыдущих выборах?

- В первую очередь, это связано с трехдневным голосованием. Оно исключительно удобно для избирателей. Больше возможность вспомнить об этом. Больше информации получить, выбрать лично для себя свободное время. Для кого-то важно, что оба выходных дня оказались свободны для дачных работ, - а ведь на них уезжают миллионы. Теперь же можно проголосовать утром или вечером в рабочую пятницу. Причина прекрасной явки, в первую очередь - это именно трехдневное голосование, а также электронное. И чем больше явка — тем больше общественно-политический фундамент для политической системы страны.

- По предварительным данным достаточно высокий процент голосов уже в первом туре набрали действующие главы на Камчатке и в Еврейском автономном округе, даже в Иркутске — а нам все время твердят о проблемах Дальнего Востока.

- По Иркутску я бы не спешил с выводами, но этот принцип – главное, чтобы не было негатива — это работает. В названных вами регионах главы субъектов работали так, чтобы не испортить картину.

В 83 субъектах РФ в воскресенье, 13 сентября, прошли выборы в местные законодательные собрания. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Почему в дальневосточных регионах за лидерство с партией власти борются не коммунисты, а либерал-демократы?

- ЛДПР в целом усилилась по стране. При этом КПРФ сохраняет за собой позицию оппозиционной партии номер один, но либерал-демократы рвутся вперед. Дает себя знать тщательный подбор кадрового состава ЛДПР, в последнее время точно. Коммунисты обязаны усилить работу с кадрами. В пользу энергичных, ярких людей, способных обратиться не только к пенсионерам, но и к людям среднего возраста. Что касается расклада сил на Дальнем Востоке, то там в последние годы ЛДПР всегда имеет лучшие результаты, чем коммунисты, и чем в среднем по стране. Это связано, в том числе, и с более грубоватым, таким прямолинейным стилем либерал-демократов, он более импонируют избирателю с Дальнего Востока.

- Электронное голосование — это плюс?

- Оно прогрессивно - и в этом мы обогнали многие и многие так называемые «развитые страны». Уровень цифрового проникновения в избирательные технологии значительно выше, чем у других - и это хорошо. Явку в электронном голосовании сравнивать с «живой» явкой нельзя, она по-другому меряется. От числа зарегистрировавшихся. Если человек нашел в себе силы и время, чтобы зарегистрироваться, и имеет продвинутость такую — то он же наверняка должен голосовать! Ну 99% должна быть там явка. Это, кстати, дает больший простор оппозиции — известно же, что как раз оппозиционно настроенные люди предпочитают такую форму голосования. И не только у нас — и за океаном, например.