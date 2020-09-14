Анна Чиповская, сверкая бриллиантами за 10 миллионов рублей, свела поклонников с ума пышным декольте

На «Кинотавр» Анна Чиповская привезла фильм Ксении Зуевой «Вмешательство», где сыграла роль смертельно больной пациентки, безумно влюблённой в своего хирурга-кардиолога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Кинотавр» Анна Чиповская привезла фильм Ксении Зуевой «Вмешательство», где сыграла роль смертельно больной пациентки, безумно влюблённой в своего хирурга-кардиолога. В конце фильма пожилой Ромео предсказуемо оказывается подлецом и изменщиком, а судьба главной героини заканчивается весьма трагически...

Анна в тот вечер получила порцию щедрых комплиментов не только за виртуозную актёрскую игру, но и за блистательный образ. Актриса надела платье цвета «шампань» с эффектным декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

Анна в тот вечер получила порцию щедрых комплиментов не только за виртуозную актёрскую игру, но и за блистательный образ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо этого, на актрисе были серьги из белого золота 750 пробы с изумрудами

классической огранки, бриллиантами круглой огранки. Стоит такое великолепие 5 миллионов рублей. Почти столько же стоит браслет из этого же комплекта. Так что на красной дорожке актриса в этот вечер показала образ, который светские обозреватели оценили в более чем 10 миллионов рублей с учётом стоимости украшений и наряда.

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