Открытие «Кинотавра»: Седовласая Фандера и декольте Шпицы

Модные провалы и победы на красной дорожке юбилейного киносмотра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посткарантинный 31-ый «Кинотавр» открылся в непривычном режиме. Пресс-центр больше напоминает госпиталь: все в масках, все по сто раз омывают руки антисептиками. Да, и на сам фестиваль, чтобы избежать столпотворения, пригласили меньше прессы и гостей, чем обычно. Привычные вечеринки и банкеты отменены, в расписании киносмотра только премьеры фильмов. На церемонии открытия вместо зрителей пустующие желтые стулья.

Правда на звездной дорожке в защитной маске появился лишь режиссер Владимир Хотиненко. Все остальное по плану: блеск бриллиантов, эффектные наряды и звёздные парочки. О модных провалах и победах красной дорожки «КП» рассказала дизайнер Ксения Князева.

Дизайнер Ксения Князева Фото: Личный архив

Алёна Свиридова

- В этом году почти все звёзды меня порадовали своим выбором нарядов,-говорит наш эксперт Ксения Князева.-Я не очень понимаю, что Алёна Свиридова делает на «Кинотавре», она все -таки не актриса, но наверное, певицу пригласили, как специального гостя. Но платье у Алёны прекрасное. Правда перебор с разрезом, как мне кажется. Но обычно на красную дорожку (благо тёплые денёчки позволяют) знаменитости стараются оголятся. Да, и фигура у Алены позволяет носить такие эффектные наряды. В целом образ Алёны мне нравится: модная стрижка, красивый цвет волос. Само платье очень контрастно смотрится на загорелой коже Свиридовой. В общем, Алёна молодец.

Алёна Свиридова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мне очень нравится, что платье певицы акцентировано на лаконичном крое и на плечах. Ткань выглядит дорого. Хорошо, что мало фурнитуры. Хотя я бы добавила сюда серьги.

Виктория Толстоганова

-Виктория очень элегантна. Хорошенькое чёрное платье с фатиновыми вставками на рукавах. Струится, летит, такая «а-ля Наташа Ростова» только в чёрном варианте. Очень правильно подобранная обувь, очень тонкая аккуратная босоножка. Образ лёгкий, струящийся, не перегружен. И волосы красиво уложены.

Виктория Толстоганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина Горбачева

-Такая интересная баска у Иры Горбачевой... Вообще мне Ира очень нравится. Она стильная. Но тут я не поняла платье,-говорит дизайнер Ксения Князева.-В целом, конечно, наряд оригинальный. Хотя мне не понравились туфли. Они слишком тяжелые для этого образа. Если бы Ирина заняла чёрные босоножки у Толстогановой, тогда бы баска не выглядела пятном на нюдовом платье.

Ирина Горбачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Янина Студилина

-Прекрасно подобрано платье, но снова чёрное. Почему-то в этом году на «Кинотавре» все одеты либо в чёрное, либо в черно-белое. Может, такой дресс-код. Платье красивое, с трендовыми цепочками, которые делают акцент на спине. Платье струится и очень мне нравится.

Янина Студилина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

-У Екатерины в этом году образ из фильма «Стиляги». Мне нравится бижутерия и платье, которое выгодно подчеркивает грудь,- замечает дизайнер Ксения Князева.-Тут такой фантастический корсет, который эффектно приподнял бюст, поэтому многим показалось, что у актрисы «новая грудь».

Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А секрет прост: очень правильный корсет.

Но вот туфли цвета бордо мне не понятны, нужно их было хотя бы красной помадой поддержать. А то у Екатерины нюдовый мэйк, платье черно-белое, такое лёгкое, воздушное и такие тяжелые бордовые туфли, отягощающие образ. Тут идеально смотрелись бы лодочки или босоножки.

Оксана Фандера

-Самый неудачный вариант платья для красной дорожки,-критикует выбор актрисы дизайнер Ксения Князева.-Во-первых, платье Оксане не по размеру, оно все время слетает с плеч и с груди. Оксана очень худенькая для этого наряда. И в районе бёдер платье какой-то мешковатый вид имеет. По задумке автора это платье наверняка должно четко сидеть по талии и груди, подчеркивать силуэт. А здесь оно сделало из красивой фигуры непонятный прямоугольник. И конечно, дискомфорт, что платье приходится постоянно поправлять. А вот такой чокер к платью, серьги и небрежная причёска с сединой -очень хороши.

Оксана Фандера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

-Мама и дочь. Очень классные обе и костюмы из хорошей дорогой ткани. И какой прекрасный цвет экрю (грязно-белый) у костюма Ксении.

А вот за обувь актрису отругаю. Чёрные туфли у Аглаи смотрятся хорошо, а вот у мамы тяжеловато, несмотря на то, что их попытались поддержать чёрным клатчем. Хотя подбирать обувь под клатч уже давно не актуально. Опять же: закрытые носы туфель должны быть очень узкими, острыми, чтобы смотреться красиво с таким жакетом и широкими брюками. Поскольку брюки объёмные, нужно выстраивать образ на контрасте, что-то должно быть миниатюрным. Вылезающая из брючины нога должна быть с очень аккуратной обувью.

Ксения Раппопорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мой взгляд, обувь не должна перетягивать на себя всю эту тяжесть. Должно создаваться впечатление, что под объёмным мужским костюмом спряталась хрупкая девушка. А когда у нас под брючиной массивная нога, то весь шарм этого костюма теряется.

Аглая Тарасова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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