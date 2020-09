Как из бронхов зараженного больного вылезают коронавирусы: Уникальные фото сделали американские ученые

Бронхи больного вырабатывают огромное количество новых вирусов - вирионов.

SARS-CoV-2 - коронавирусы, вызывающие COVID-19, не стали менее активными. Продолжают злобствовать. То есть внедряться в живые клетки, размножаться там и распространяться дальше. Это наглядно продемонстрировали американские ученые. Профессор Камилла Ир (Camille Ehre) и ее коллеги из лаборатории медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC School of Medicine) сделали фото тканей дыхательных путей человека – конкретно его бронхов - с коронавирусами SARS-CoV-2, налипшими там на клетки эпителия. Зараза – многочисленные шарики с пупырышками – не попали в организм извне. На снимках те, которые он наработал уже сам.

Коронавирусы (красные шарики) на фото с более сильным увеличением.

Снимки опубликовал New England Journal of Medicine в разделе «Images in Medicine». На них сослался портал EurekAlert, который сообщил: мол, есть на что полюбоваться.

Еще нераскрашенные фотографии.

Конечно, изначально ткань бронхов инфицировали – инокулировали в нее вирусы, выражаясь научным языком. Примерно за 96 часов они «организовали» свое массовое воспроизводство. Исход коронавирусов из клеток ученые запечатлели в сканирующий электронный микроскоп. Фотографии – изначально черно-белые – раскрасил студент медицинского факультета Камерон Моррисон (Cameron Morrison). Короновирусы сделал красными. Клетки эпителия – так называемые реснички – голубыми, мокроту – желто-зеленой. В результате картина обрела отдаленное сходство с тропическим морем: SARS-CoV-2 стали напоминать мальков рыбок-клоунов, снующих между щупалец актинии.

Обилие новорожденных вирусов свидетельствует о том, что они могут попасть как в другие органы и ткани, так и заразить окружающих. Из чего следует: носить маски совсем не лишнее. Равно как и держаться подальше друг от друга – особенно от затылков людей в масках. Подробнее об этом в нашем материале.