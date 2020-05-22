Почему во время пандемии лучше держаться подальше от затылков людей в масках

Что бы там ни говорили скептики, а защитные маски препятствуют распространению заразы. Даже самые простые задерживают примерно 90 процентов капелек слюны и слизи, сопутствующих кашлю и чиханию. Это продемонстрировали шотландские ученые из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh), ведомые доктором Фелисити Мехендейл (Dr Felicity Mehendale). Продемонстрировали просто и наглядно: запечатлели на видео вылетающие «выделения». «Роли» в фильмах исполняли как люди, так и роботы, наученные чихать и кашлять. Без масок была одна картина, с масками – совсем другая.

Вскрылась, правда, небольшая неприятность. Как рассказали ученые газете The Daily Mail, стали хорошо видны турбулентные аэрозольные потоки, которые двигаются еще и назад. Отразившись от маски словно от стенки, они вырываются из щелей, оставшихся между кромками маски и задней частью лица, пролетают мимо ушей и оказываются на некотором расстоянии от затылка «фонтанирующего». Расстояние невелико – где-то около метра. Но капельки, как выяснилось, туда все-таки попадают, создавая угрозу заражения. Поэтому тем, кто оказался в каком-нибудь супермаркете - к примеру, в очереди в кассу - не стоит, как говорится, дышать в затылок впереди стоящему – особенно если он начал чихать и кашлять. Следует помнить о социальной дистанции в 1,5 – 2 метра, которая выглядит вполне обоснованной в подобной ситуации. Даже если все вокруг сплошь в масках.

Маска удерживает от распространения до 90 процентов вылетающих изо рта капелек.

Струи капелек, минуя уши, вылетают словно бы из затылка. Там их радиант, выражаясь астрономически.

Кстати, в других экспериментах ученые продемонстрировали, что маски задерживают все «выделения» спокойно дышащих людей. В том числе и тех, которые говорят. За пределы маски ни одна капелька не вылетает.

Так что, защитившись, можно спокойно общаться. Или даже стричься. Без опасений подцепить коронавирусы от собеседников или парикмахеров.

А куда долетает зараза от безответственных людей, не одевающих маски – особенно на открытой местности? Ответы в Что-что, а кашлять во время COVID-19 лучше против ветра.

Эксперименты по эффективности масок для лица против коронавируса.

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