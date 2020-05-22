2020-05-22T16:08:55+03:00
Наука

Почему во время пандемии лучше держаться подальше от затылков людей в масках

Даже в защитных средствах, чихающие и кашляющие «плюются» капельками. Ученые наглядно продемонстрировали, куда влага летит на самом деле [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Оказывается, капельки летят не только вперед. Самые хитрые летят еще и назад.Оказывается, капельки летят не только вперед. Самые хитрые летят еще и назад.
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Что бы там ни говорили скептики, а защитные маски препятствуют распространению заразы. Даже самые простые задерживают примерно 90 процентов капелек слюны и слизи, сопутствующих кашлю и чиханию. Это продемонстрировали шотландские ученые из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh), ведомые доктором Фелисити Мехендейл (Dr Felicity Mehendale). Продемонстрировали просто и наглядно: запечатлели на видео вылетающие «выделения». «Роли» в фильмах исполняли как люди, так и роботы, наученные чихать и кашлять. Без масок была одна картина, с масками – совсем другая.

Вскрылась, правда, небольшая неприятность. Как рассказали ученые газете The Daily Mail, стали хорошо видны турбулентные аэрозольные потоки, которые двигаются еще и назад. Отразившись от маски словно от стенки, они вырываются из щелей, оставшихся между кромками маски и задней частью лица, пролетают мимо ушей и оказываются на некотором расстоянии от затылка «фонтанирующего». Расстояние невелико – где-то около метра. Но капельки, как выяснилось, туда все-таки попадают, создавая угрозу заражения. Поэтому тем, кто оказался в каком-нибудь супермаркете - к примеру, в очереди в кассу - не стоит, как говорится, дышать в затылок впереди стоящему – особенно если он начал чихать и кашлять. Следует помнить о социальной дистанции в 1,5 – 2 метра, которая выглядит вполне обоснованной в подобной ситуации. Даже если все вокруг сплошь в масках.

Маска удерживает от распространения до 90 процентов вылетающих изо рта капелек.

Маска удерживает от распространения до 90 процентов вылетающих изо рта капелек.

Струи капелек, минуя уши, вылетают словно бы из затылка. Там их радиант, выражаясь астрономически.

Струи капелек, минуя уши, вылетают словно бы из затылка. Там их радиант, выражаясь астрономически.

Кстати, в других экспериментах ученые продемонстрировали, что маски задерживают все «выделения» спокойно дышащих людей. В том числе и тех, которые говорят. За пределы маски ни одна капелька не вылетает.

Так что, защитившись, можно спокойно общаться. Или даже стричься. Без опасений подцепить коронавирусы от собеседников или парикмахеров.

А куда долетает зараза от безответственных людей, не одевающих маски – особенно на открытой местности? Ответы в Что-что, а кашлять во время COVID-19 лучше против ветра.

Эксперименты по эффективности масок для лица против коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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