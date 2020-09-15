Вместе с супругом певица улетела в Турцию подальше от папарацци Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот уже который день не утихают страсти вокруг семейной драмы Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Пока 47-летняя артистка была на отдыхе, из ее дома две случайные знакомые, гостившие у Глушко, вынесли бриллианты Наташи на сумму пять миллионов рублей и несколько тысяч евро. Потом стало известно о том, что одна из женщин беременна от Глушко. В итоге исполнительница хита "Желтые тюльпаны" вместе с Тарзаном уехала из Москвы на курорт.

Наташа Королева увезла мужа прочь от беременной любовницы. Вместе с Тарзаном вокалистка улетела в Турцию подальше от папарацци.

"Сейчас мы прекрасно отдыхаем в Турции с Серегой. Всем этим делом занимаются правоохранительные органы. А то, что пишут, то, что придумывают, я вообще не берусь комментировать, потому что я такого бреда еще не читала. Вся та информация, которая муссируется прессой, не является действительностью", - цитирует Королеву PeopleTalk.

Ранее помощники певицы раскрыли кое-какие детали интимного скандала. "19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея произошел крайне неприятный инцидент. По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа Наталья и Сергей вынуждены были обратиться в полицию. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы".

Меж тем удалось выяснить и о том, кто в скором времени может подарить малыша Сергею Глушко. Королева обвиняет в краже драгоценностей и, говорят, даже звонит с угрозами таинственной Анастасии. Сам Тарзан, забыв романтическую переписку и жаркие встречи с 28-летней красавицей, теперь во всем поддерживает свою знаменитую жену.

Он даже выступил с гневной отповедью в адрес злопыхателей. Стриптизер потребовал прекратить вмешиваться в его личную жизнь. "Распространили сведения о нашей частной и семейной жизни. Указанными действиями нам причинен существенный вред, в том числе, моральный", - заявил Глушко. И ни словом о своей пассии.

А она, между прочим, дама выдающихся достоинств. Несколько лет назад рыжеволосая певица и танцовщица окончила Краснодарский университет культуры и искусств. В поисках лучшей жизни приехала покорять столицу.

Внешность у прелестницы модельная. Своих достоинств девушка не прячет. Так, в одном из роликов-самопрезентаций она называет себя "актрисой с большим диапазоном". На этих словах на ее рубашке под натиском упругой груди игриво расстегиваются сразу несколько кнопок. "Имею навыки игры на фортепиано и скрипке. В свободное время люблю читать. Также выступаю в качестве фотомодели", - рассказывает о себе Настя.