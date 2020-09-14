"Я мог бы завтра заехать в гости": раскрыта интимная переписка мужа Наташи Королевой с беременной подругой

По версии супругов, пока артистка была на гастролях, в гости к Тарзану пришла малознакомая девушка Анастасия, на прощание прихватившая с собой драгоценности и деньги Королевой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Оказавшиеся в центре скандала Наташа Королева и Сергей Глушко, он же Тарзан, в своих соцсетях просят публику не вестись на провокации и не принимать на веру фото и видео, которыми их, мол, пытаются шантажировать.

По версии супругов, пока артистка была на гастролях, в гости к Тарзану пришла малознакомая девушка Анастасия, на прощание прихватившая с собой драгоценности и деньги Королевой. Свои потери звезда оценила в 5 миллионов рублей (это стоимость похищенных бриллиантов) и 3000 евро (такую сумму гостья якобы забрала наличными).

Однако, история с кражей может быть не такой однозначной. У "похитительницы" своя версия событий: девушка уверяет, что забеременела от стриптизера, а Наташа Королева, узнав об этом, решила ей отомстить, подведя под уголовную статью. В распоряжении kp.ru оказалась переписка Анастасии с Сергеем Глушко, которая подтверждает их отношения.

Анастасия уверяет, что беременна от мужа Наташи Королевой.

Так, Тарзан договаривается о встрече с молодой подругой, сопровождая свои слова "влюбленными" смайликами, и просит ее не бриться "там". В тот самый день 19 августа, когда, по словам Королевой, и случилось ЧП в их доме, Анастасия пишет, что сможет заехать в гости вечером. К Тарзану она обращается фразой "мой хороший".

Интимная переписка Тарзана с молодой подругой.

Между тем, почти за 20 лет вместе это первый подобный скандал в образцовой семье. Наташа Королева не раз признавалась, что спокойно относится к откровенным танцам мужа на шесте и даже научилась не ревновать. Да и сам Сергей много раз публично заявлял о супружеской верности: мол, его жена настолько проницательна, что обмануть ее просто невозможно. А кроме того, паре повезло: их чувства с годами ничуть не теряют своей новизны, а мимолетный флирт на стороне лишь укрепляет брак.

- Сила любви может пройти любые испытания, - написала Королева в своей Инстаграме в ответ на обвинения мужа в измене.

Никаких других объяснений от пары пока не поступало: чтобы убежать подальше от скандала, знаменитые супруги срочно уехали в отпуск.

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