На Форуме сильных идей предложили создать «Атлас профессий, устойчивых к цифровизации»

Задача проекта – собрать специальности, в которых максимально используются нецифруемые человеческие качества и навыки

«Атлас нецифруемых профессий», в котором будут представлены профессии и специальности с компетенциями, не требующими или не подлежащими переносу в «цифру», предложили создать участники форума «Сильные идеи для нового времени». Мероприятие проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Очный этап Форума состоится в Сочи 11–12 ноября.

Предполагается, что новый «Атлас» может стать дополнением к уже разработанному «Атласу новых профессий», в котором представлены перспективные отрасли и профессии на ближайшие 15–20 лет. Как отмечает автор проекта Иван Москвин-Тарханов, задача нового «Атласа» – собрать профессии и специальности, в которых максимально используются нецифруемые человеческие качества и навыки, и стать навигатором для молодежи, школ, вузов. Данный проект обеспечивает устойчивое развитие в процессе цифровой трансформации рынка труда.

Сборник планируется разработать в партнерстве с отраслевыми центрами компетенций. «В "Атласе нецифруемых профессий" будут отражены тенденции развития в тех отраслях, где будет сохраняться высокая потребность в человеческих ресурсах, в уникальных нецифруемых на данном этапе развития человеческих способностях, направлениях и профессиях, которые не исчезнут, а перейдут вместе с цивилизацией в будущее», – говорится в описании проекта.

Проект представлен в рамках трека «Персонализация в системе подготовки технологических лидеров», организованного Университетом 20.35. На направление подано более 150 идей, среди них решения по трансформации системы высшего и школьного образования, цифровым платформам, сервисам построения персональных образовательных траекторий и другие.