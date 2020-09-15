«По Фрейду?»: Пользователи сети обсуждают странную оговорку кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии, сенатор Камала Харрис, идущая в паре с Джо Байденом, в ходе одного из предвыборных мероприятий, представила свои планы по улучшению экономической ситуации в США. Фото: REUTERS

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии, сенатор Камала Харрис, идущая в паре с Джо Байденом, в ходе одного из предвыборных мероприятий, представила свои планы по улучшению экономической ситуации в США.

Выступая с речью, она заявила, что эти планы будут реализованы «при администрации Харрис вместе с Байденом».

После недоуменной паузы она быстро уточнила – «при администрации Байдена-Харрис».

И продолжила выступление, заявив, что в случае победы владельцы малых бизнесов в США получат доступ к 100 млрд. долларов бюджетных средств, которые будут предоставлены им в виде кредитов под низкий процент.

Избиратели немедленно задались вопросами, публикуя их в соцсетях: была ли оговорка Харрис, что называется, «по Фрейду»?

Отметим, что по американским законам, только в случае смерти или импичмента действующего президента его пост автоматически занимает вице-президент.

За всю историю США вице-президентскую должность занимало 48 человек. Из них восемь стали президентами из-за смерти предшественников.

Харрис уже пыталась принять участие в президентской гонке, но в марте этого года прекратила кампанию из-за низких рейтингов.