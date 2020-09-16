Анекдоты: Летать экономом - это самый дорогой способ почувствовать себя нищим

Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов?
Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?
* * *
Молоко подорожало на три рубля. Эти коровы вообще оборзели...
* * *
Жена на напольных весах:
- Ой, какая я маленькая!
Муж:
- Ты хочешь сказать - толстенькая?
- Нет, маленькая: по стандартам женщина с моим весом должна быть на 20 сантиметров выше.
* * *
Мой кот совсем не против, если я сплю на своей кровати. На самом краешке...
* * *
В Одессе:
- Мотя, меня волнует вопрос: а не станет ли наш новый главный налоговый инспектор брать взятки?
- Да вы шо? Честнейший человек! До этого он два года директором бани работал, так ни разу даже и не помылся!
* * *
- У нас на работе появился интеллигентный слесарь. Попадая молотком по пальцу, он только вскрикивал: «Ишь ты!»
* * *
Для меня проблема японских фильмов в том, что там все герои на одно лицо.
Вроде бы его и убили - ан нет, он опять бегает…
* * *
В фитнесе:
- Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума?
- Нефть.
* * *
Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.
* * *
Китайская народная сказка: «Посадил дед рис...» Дальше не имеет смысла продолжать - там два миллиарда персонажей!
* * *
Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:
- Ну что, теперь на граммзапись.
Идут в буфет:
- Валюша, солнышко, нам два по 100 грамм, и запишите на меня.
* * *
Ватсон спрашивает у Холмса:
- Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
- Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!
* * *
Нужно много труда и терпения, чтобы объяснить детям то, что ты сам не понимаешь.
* * *
Многие люди не ходят в караоке-бар не потому, что плохо поют, а потому, что читать не умеют.