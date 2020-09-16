Анекдоты: Летать экономом - это самый дорогой способ почувствовать себя нищим

Почему каждую новую зубную пасту всегда рекомендуют только девять из десяти стоматологов?

Кто этот десятый, которому постоянно все не нравится?

* * *

Молоко подорожало на три рубля. Эти коровы вообще оборзели...

* * *

Жена на напольных весах:

- Ой, какая я маленькая!

Муж:

- Ты хочешь сказать - толстенькая?

- Нет, маленькая: по стандартам женщина с моим весом должна быть на 20 сантиметров выше.

* * *

Мой кот совсем не против, если я сплю на своей кровати. На самом краешке...

* * *

В Одессе:

- Мотя, меня волнует вопрос: а не станет ли наш новый главный налоговый инспектор брать взятки?

- Да вы шо? Честнейший человек! До этого он два года директором бани работал, так ни разу даже и не помылся!

* * *

- У нас на работе появился интеллигентный слесарь. Попадая молотком по пальцу, он только вскрикивал: «Ишь ты!»

* * *

Для меня проблема японских фильмов в том, что там все герои на одно лицо.

Вроде бы его и убили - ан нет, он опять бегает…

* * *

В фитнесе:

- Тренер, а что нужно качать, чтобы все женщины были от меня без ума?

- Нефть.

* * *

Только соберешься разбогатеть - то за квартиру платить надо, то туфли порвутся.

* * *

Китайская народная сказка: «Посадил дед рис...» Дальше не имеет смысла продолжать - там два миллиарда персонажей!

* * *

Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:

- Ну что, теперь на граммзапись.

Идут в буфет:

- Валюша, солнышко, нам два по 100 грамм, и запишите на меня.

* * *

Ватсон спрашивает у Холмса:

- Я понимаю, почему вор взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?

- Элементарно, Ватсон! Чтобы лорд его не искал!

* * *

Нужно много труда и терпения, чтобы объяснить детям то, что ты сам не понимаешь.

* * *

Многие люди не ходят в караоке-бар не потому, что плохо поют, а потому, что читать не умеют.