Чем нам грозит новый цикл солнечной активности

Солнце нам еще покажет и не такое. На снимке протуберанец.

Астрономы большой международной группы прогнозистов (The Solar Cycle 25 Prediction Panel), которая прикидывала, когда же начнется очередной – 25-й - цикл солнечной активности, пришли к выводу, что он начался. О чем официально объявило NASA в своем пресс-релизе 15 сентября 2020 года. И тем самым предупредило человечество о грозящих опасностях. А именно: о риске мощных взрывов на поверхности нашего светила, сильных вспышках, корональных выбросов и о потоках солнечного вещества – событиях, свойственных периодам солнечной активности. Они способны нанести серьезный урон человеческой цивилизации как на самой Земле, так и в космосе – космонавтам и астронавтам, находящимся на орбите. Или тем, которые отправятся к другим планетам. Или хотя бы на Луну.

К неприятностям и осложнениям надо готовится, чтобы свести к минимуму риск в случае их внезапного появления.

- Нет плохой погоды, просто есть плохая подготовка к ней, — сказал Джейк Бличер (Jake Bleacher), главный научный сотрудник Управления космических исследований NASA (chief scientist for NASA’s Human Exploration and Operations Mission Directorate at the agency’s Headquarters). – Космическая погода – она такая, как уж есть. Наша задача подготовиться к ней.

Светило у нас одно, но бывает разным. Слева оно так выглядело в апреле 2014 года в период максимума активности предыдущего цмкла.Справа - оно же но в спокойном состоянии в декабре 2019 года.

Вывод о том, что Солнце набирает активность, равно как и о том, что оно вступило в очередной цикл, специалисты NASA и примкнувшие к ним эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), сделали после того, как проанализировали динамику появления солнечных пятен. Вроде бы они зачастили. Что и свидетельствует: Солнце меняется.

Пятно, которое недавно напугало экспертов.

Максимум предыдущего цикла пришелся на 2014 год, минимум – на 2019. После этого он – предыдущий цикл – должен был бы и закончится, а новый – начаться. Но Солнце почему-то медлило с началом. И вот только что сподобилось.

Максимум Солнечного цикла 25 ожидается в июле 2025 года.

КСТАТИ

Не первое и не последнее предупреждение

О начале нового цикла солнечной активности недавно предупреждал портал SpaceWeather.com. Ученые, которые с ним сотрудничают, и просто энтузиасты, следящие за процессами на нашем светиле, указывали на гигантское – размером с Марс - пятно, которое появилось в начале августа 2020 года. Пугали, что оно может «выстрелить» по Земле. Но обошлось – не выстрелило. По крайне мере столь мощно, как ожидалось. Но подтвердилось другое предположение о том, что и это пятно – так называемая активная область AR2770 - и несколько предшествующих, свидетельствуют о пробуждении светила.

