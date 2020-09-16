Герцога Йоркского не пустят на празднование 100-летие отца

Принцу Филиппу, мужу королевы Елизаветы II исполняется 100 лет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующим летом супругу британской королевы Елизаветы II принцу Филиппу исполнится 100 лет. По случаю грандиозной даты в Букингемском дворце уже начаты приготовления к празднованию.

Осведомленные источники сообщили, что царствующая семья не хочет видеть на торжествах принца Эндрю, герцога Йоркского.

«Им дали указание свыше как можно меньше показывать Эндрю. Его участие будет минимальным. Но это не повлияет на его взаимоотношения с герцогом Эдинбургским. Конечно же, возникнут трудности, ведь он его сын. И это принизит его роль в семье», – прокомментировал ситуацию источник, близкий к организации юбилея.

Принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Эндрю попал в немилость в результате скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, год назад покончившим с собой в тюремной камере при весьма странных обстоятельствах.

Американский финансист Джефри Эпштейн был признан виновным в целом ряде сексуальных преступлений. Среди его жертв находились как минимум 36 несовершеннолетних девушек, которые позже свидетельствовали против него.

В 2008 году Эпштейн признал вину в организации проституции и сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Он пробыл в заключении немногим более года и был освобожден в рамках соглашения со следствием. Летом прошлого года Эпштейна арестовали повторно – на этот раз по обвинению в торговле людьми. Спустя месяц он был обнаружен в своей камере мертвым.

Согласно данным, оглашенным во время процесса над Эпштейном, финансист оборудовал свой дом большим количеством камер, которые снимали «общение» известных людей с несовершеннолетними девушками. По мнению следствия, видеоматериалы Эпштейн планировал использовать для шантажа влиятельных особ. В ходе расследования в 2015 году стало известно, что одним из гостей в доме Эпштейна был и принц Эндрю.