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Одноклассники запустили портал для социальных проектов

Сайт станет витриной для социальных проектов и точкой входа для всех, кто хочет подать заявку на сотрудничество с командой соцсети
Источник:kp.ru
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Социальная сеть Одноклассники запустила портал для некоммерческих организаций IT’S OK.

Социальная сеть Одноклассники запустила портал для некоммерческих организаций IT’S OK.

Социальная сеть Одноклассники запустила портал для некоммерческих организаций IT’S OK. Он поможет фондам в реализации социальных и культурных инициатив. Сайт станет витриной для социальных проектов и точкой входа для всех, кто хочет подать заявку на сотрудничество с командой соцсети.

На портале IT’S OK можно найти инструкцию по сотрудничеству с социальной сетью для запуска и продвижения социальных инициатив. Они помогут подать заявку в ОК и сделать свой проект, получив при этом информационную поддержку соцсети, чтобы найти отклик у аудитории.

Некоммерческие организации и авторы уже сейчас могут присоединиться к текущим проектам в разделе «Актуальное», а также найти партнеров, которые разыгрывают гранты и поддерживают новые идеи от активистов. К примеру, проект «Пора в Арктику» занимается развитием экологического туризма, «Особый взгляд» разрабатывает сервисы для незрячих и слабовидящих людей, «В кругу семьи» проводят киноконкурс.

Кроме того, на портале IT’S OK собраны истории успеха некоммерческих организаций в ОК, представлены различные форматы социальных проектов, которые можно реализовать на платформе соцсети. Они охватывают такие сферы, как благотворительность, развитие инклюзивного сообщества, культурные или исторические проекты, науку, спорт, искусство.

Среди партнеров соцсети: Добро Mail.Ru, Фонд «Искусство, наука и спорт», некоммерческая организация «Колесо обозрения» для детей об искусстве, творчестве и музеях, фестиваль Young Old, который поднимает проблемы эйджизма, Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» и другие.

Одноклассники регулярно проводят образовательные и социальные проекты. Например, весной 2018 года соцсеть совместно с крупнейшими музеями страны запустила проект #Музейвслух — онлайн-экскурсии для неслышащих пользователей соцсети. Весной 2020 года прошел проект #культурнаявесна, который дал возможность попасть на виртуальные экскурсии по Эрмитажу, послушать лекции Музея русского импрессионизма и Третьяковской галереи.

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