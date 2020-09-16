Одноклассники запустили портал для социальных проектов

Социальная сеть Одноклассники запустила портал для некоммерческих организаций IT’S OK.

Социальная сеть Одноклассники запустила портал для некоммерческих организаций IT’S OK. Он поможет фондам в реализации социальных и культурных инициатив. Сайт станет витриной для социальных проектов и точкой входа для всех, кто хочет подать заявку на сотрудничество с командой соцсети.

На портале IT’S OK можно найти инструкцию по сотрудничеству с социальной сетью для запуска и продвижения социальных инициатив. Они помогут подать заявку в ОК и сделать свой проект, получив при этом информационную поддержку соцсети, чтобы найти отклик у аудитории.

Некоммерческие организации и авторы уже сейчас могут присоединиться к текущим проектам в разделе «Актуальное», а также найти партнеров, которые разыгрывают гранты и поддерживают новые идеи от активистов. К примеру, проект «Пора в Арктику» занимается развитием экологического туризма, «Особый взгляд» разрабатывает сервисы для незрячих и слабовидящих людей, «В кругу семьи» проводят киноконкурс.

Кроме того, на портале IT’S OK собраны истории успеха некоммерческих организаций в ОК, представлены различные форматы социальных проектов, которые можно реализовать на платформе соцсети. Они охватывают такие сферы, как благотворительность, развитие инклюзивного сообщества, культурные или исторические проекты, науку, спорт, искусство.

Среди партнеров соцсети: Добро Mail.Ru, Фонд «Искусство, наука и спорт», некоммерческая организация «Колесо обозрения» для детей об искусстве, творчестве и музеях, фестиваль Young Old, который поднимает проблемы эйджизма, Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» и другие.

Одноклассники регулярно проводят образовательные и социальные проекты. Например, весной 2018 года соцсеть совместно с крупнейшими музеями страны запустила проект #Музейвслух — онлайн-экскурсии для неслышащих пользователей соцсети. Весной 2020 года прошел проект #культурнаявесна, который дал возможность попасть на виртуальные экскурсии по Эрмитажу, послушать лекции Музея русского импрессионизма и Третьяковской галереи.