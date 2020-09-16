Записки киевлянки: «Пусть и белорусы хлебнут горя, как мы в Украине»

В Киеве проходят акции в поддержку протестов в Белоруссии Фото: REUTERS

И У НИХ БУДЕТ ЦЕ ЕВРОПА

- Вы смотрите новости со своей родины? - обращаюсь к соседке, которая родом из Минска.

- Нет, я так нервничаю, что не хочу смотреть ничего по телевизору. Показывать, что ли, нечего, кроме Беларуси? - отвечает та раздражённо.

- Ну, эти новости сейчас всех волнуют, - резонно замечаю.

- А я хочу, чтоб эту… Тихановскую посадили лет на 15. Ее Батька пожалел, отпустил в Литву, а она затеяла Майдан и смылась.

- Так вы же сами в 2014-м проклинали Януковича и были за Майдан?

- А я тебе еще раз повторяю (зло) - это разные Майданы! Вот что теперь там будет?

- То же, что и у нас. Це Европа.

- Не смешно. Народу много пострадает. Представь, я до сих пор помню белорусский язык, но терпеть его не могу. Мне даже украинский больше нравится.

- Но в Белоруссии можно говорить и учиться хоть на русском, хоть на белорусском - не запрещено. Не то что у нас.

Тут соседка бросает на меня взгляд, полный испепеляющего презрения. И закрывает тему.

Сейчас, глядя на белорусский протест, я уже понимаю, что ошибалась в прогнозах, полагая, что Майдан в Белоруссии невозможен. Оказалось, что там, как у нас, - миллионы «кастрюль» и ничего с этим сделать нельзя. В центре Минска уже красят скамейки и урны в красно- белый цвет. У нас так же красили в жевто-блакитный в угаре национализма. А впереди - осень, кризис, вторая волна пандемии и революционный тупик.

При этом моя соседка призналась, что о политике со своей сестрой, оставшейся в Миске, по телефону больше не разговаривает, боится той навредить. И никаких оценок больше Батьке не дает.

Еще одна знакомая, которая родом из Ростова-на-Дону, а тут у нее ВНЖ – она за Лукашенко и за его полную победу.

- Я их не боюсь. У меня паспорт российский! В любой момент уеду в Ростов, - не без гордой уверенности говорит она. – Хочешь, на бутылку коньяка поспорим, что Батька удержится?

ГАСТРОЛЕРШИ В ВЫШИВАНКАХ

Но, в целом, киевляне осторожничают относительно Белоруссии. Некоторые думают, что Батька продержится до Нового года. Другие полагают, что будет при власти все пять дет.

Украинские власти не признают выборы в Белоруссии и демонстративно называют Лукашенко «кровавым диктатором».

По местному телевидению выступают белорусские оппозиционерки в вышиванках и рассказывают, как там плохо живётся на 100 евро зарплаты. И им стесняются напомнить, что средняя зарплата в Белоруссии 400-500 евро, а в Украине — в 2 раза меньше. Наши местные журналисты дотошно пристают к «жертвам режима»:

- У вас же все хорошо было! Зачем это вам?

- А вам зачем было нужно в 2014-м? - спрашивают те в ответ.

Журналисты морщатся и отворачиваются. И у всех в глазах крик: «Да мы-то дураки были! Хоть вы будьте умнее!». Но никто сказать это в эфире не решается.

Женщины – это сила, которая может как созидать, так и разрушать Фото: REUTERS

Глядя на белорусский протест, и особенно на поведение женщин, в памяти всплывает Киев 2014-го, когда киевлянки с кастрюлями на головах и тазами в руках, в цветастых палатках, в веночках поверх вязаных шапочек скандировали: «Янукович, уходи! Янукович, уходи!»

Женщины – это сила, которая может как созидать, так и разрушать. Сейчас эта сила вдохновенно добивает свою, еще вчера вполне благополучную страну.

«ВСЕ. ПУТИН ПОБЕДИЛ, ЗНАЧИТ...»

Встретила тут еще одного знакомого (родом из Твери). Миша живет в Киеве давно, и последние шесть лет он на родине не был. А там у него умерла мать, и он с родней не поделил наследство, обиделся. Работал Миша много – в Москве разнорабочим, а сейчас отирается в Киеве и закладывает прилично. Миша курит махорку, скручивая из газетки самокрутки.

- Нет, янки нарываются, - говорит Миша, оценивая полет американских бомбардировщиков над Украиной с отработкой ракетного удара по Крыму. – Ну нарвутся, что Путин им наваляет. Крым-то все равно русский. Чего лезть? А вот Белоруссию жалко. Погубит эту хорошую страну Америка. План у них такой.

Другой сосед – Толя на прошлой неделе выходил в двор подавленным. Резерв силовиков, сформированный Путиным, нагнал на него тоску:

- Все, Путин победил, значит... Но ты бачила, как вся Европа уже предупредила Лукашенко? Если он прольет кровь, то никакой Путин его уже не спасёт и будет трибунал.

- И вам не жалко белорусов? Ведь там люди жили неплохо.

- Демократия – это демократия, - глубокомысленно замечает Толя.

При этом киевляне частенько втайне завидовали, что в Белоруссии жизнь значительно лучше, чем на Украине.

- Ну что вы хотите? У них же Батька — хозяин. Не то что у нас: шесть президентов поменялось, а живем все хуже, - рассуждают многие.

Полет американских бомбардировщиков над Украиной с отработкой ракетного удара по Крыму Фото: REUTERS

«ЛУЧШЕ ДИКТАТОР, ЧЕМ БАРДАК, КАК ЗДЕСЬ»

Долгие годы многие киевляне вынужденно уезжали в Минск от нищеты, неразберихи, от бесконечных революций, как на островок стабильности и мира. Знакомый мастер, который чинил мне спутниковую антенну, молодой человек лет тридцати, глядя на все эти протесты по телевизору, произнес сокрушенно:

- Зачем это им? Жили ведь как люди и могли бы дальше жить хорошо. А ведь будет как у нас... А вот пусть! Пусть будет как у нас! Все познается на собственном горьком опыте.

Хорошие дороги, чистые уютные города, работы много и она оплачивается, бесплатная медицина, ухоженные памятники, хорошие пенсии - это Белоруссия Лукашенко, о которой украинцам известно.

- А чего им не хватает? Почему не ценят? Их бы к нам на годик. Люди живут как люди, не то что у нас. И вообще лучше диктатор, а не бардак, как здесь, - делится со мной знакомый киевлянин и его тянет на философское:

- Вы знаете, какая самая главная мысль у Достоевского в «Братьях Карамазовых»?

- Про не убий, наверное? Или слезинку ребенка?

- Не... Ничего вы не понимаете. Главное он сказал про Украину: «Есть что-то насмешливое в несчастье другого». Вы обратите внимание, что у нас люди радуются и им хорошо, когда другому рядом плохо.

- Не все радуются. Многие переживают за Белоруссию.

Мужчина посмотрел на меня с надеждой.

И пока в соседней стране кипят страсти, на нашем ближайшем рынке закрылись два магазинчика «Белорусская косметика» и два магазинчика «Молочные продукты из Белоруссии». А водители боятся, что исчезнет и белорусский бензин. И нет почему-то в Киеве магазинов «Литовская косметика» или «Польские продукты». Но Польша и Литва учат Белоруссию, как жить. И Украина туда же...

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