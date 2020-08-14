Записки киевлянки: Украина пустая — старики помирают, а молодежь — в Европе на заработках

Украина пустая — старики помирают, а молодежь — в Европе на заработках
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
НАЛОГ НА ОТПУСК И КРЫМ НА ЗАМКЕ
На днях в маршрутке увидела женщину без маски, очень такую стильную, с хорошим загаром, модную такую. И мне стало любопытно: почему это мы в такое пекло мучаемся в масках, а женщина - нет.
Попутчица искренне ответила, что прилетела из Албании, где провела всего 10 дней, а за время отпуска ей пришлось сдавать дважды тест за 1700 гривен (около 4,5 тыс. руб.), как перед вылетом, так и по возвращении в Киев. Оба раза тест был отрицательным, что позволяет ей быть без маски.
- А почему так дорого? Ведь в апреле сдать тест на коронавирус стоило 800 гривен?
- Вы правы. Это кто-то специально наживается на этом деле. Мы такой налог все заплатили на отпуск: за семью из трех человек вышло накладно.
Но без маски, конечно, это она зря. Украина бьет антирекорды по коронавирусу, где стремительно растет число заболевших, а и в столице Украины особенно. Киев полнится слухами, что осенью карантин ужесточат и могут снова закрыть метро.
В столице – жаркий и щедрый август, развернулись сельхозярмарки.
Однако, цены на овощи – высоки. Помидоры – от 30 гривен до 50 за килограмм (75-140 руб), огурцы - 30 гривен (75-80 руб), картошка – 15 гривен (35-40 руб), а фрукты от 20 гривен за сливы до 45 за хорошие персики, малина и вовсе - 75 гривен (200-250 руб.).
На прошлой неделе, на одной из таких, уютно расположившейся в глубине старых домов еще сталинской постройки в центре города пришлось побывать. За прилавками стоят продавцы, услужливо говорящие с русскоязычными киевлянами (чаще всего пожилыми людьми) на мове с характерным западенским акцентом. В толпе мелькнули знакомые женщины-врачи, с которыми когда-то вместе работали. Бывшие коллеги заметно постарели, но не потеряли прежней элегантности, были в стильных брючках, с хорошо уложенными волосами и соломенных шляпках, с тонкими пальчиками, унизанными колечками, которыми те указывали на фрукты и овощи.
Киевляне сетуют:лучше бы уж Порошенко оставался
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Слышалась хорошая русская речь, забавные шуточки, милые и безобидные, с неизменной поговоркой «враги не дождутся».
- Милочка, вы слышали, что Раисе Семеновне вчера стукнуло 90, и та еще неплохо соображает. Вот и мы с вами идем с ярмарки.
- Нет, дорогая рано нас хоронить еще, звучали их совсем не старые голоса.
И вдруг за моей спиной я отчетливо услышала разговор двух мужчин возраста примерно 45 плюс.
- Олег ну чего тут сидеть? Езжай в Севастополь. У тебя же там квартира, мать, одна и не молодеет, и ты тоже не пацан уже.
- Нет, уж буду здесь. Я - военный, у меня контракт.
- Все контракты рано или поздно заканчиваются.
- И что? Как ты представляешь теперь это? Россия нам сейчас - враг номер один, агрессор. Ты не понимаешь, что это все, конец. Невозможно, потому что невозможно никогда. Я не был там шесть лет, а мать оттуда не вытянешь теперь ни за что.
Они говорили громко и потом резко замолчали, потому что я прислушалась к разговору, а мужчины меня заметили...
В Крыму, как известно, отдыхает оппозиционный депутат Виктор Медведчук с супругой, что вызвало резкую критику действующих властей, закрывших все КПП на въезд и выезд в Крым, осложнив жизнь тысячам простых украинцев, оказавшихся в ловушке вместо отдыха.
Непонятно одно: сделано это было с целью насолить Медведчуку, или киевские власти хотят побольнее сделать крымчанам и простым украинцам, которые поехали на полуостров в разгар сезона?
ЛУЧШЕ БЫ ПОРОШЕНКО ОСТАЛСЯ?
- Если бы знать, что так будет, то лучше бы уж Порошенко оставался, - спустя год после победы Зеленского рассуждают киевляне.
Достаточно покататься в общественном транспорте и услышишь многое про власть от простых людей.
Один мужик громко обвинял в воровстве Кличко.
- А вы его за руку поймали?
- Так все знают, что он по схемам и откатам дает добро. Частный бизнес налоги "Слугам" (партия Зеленского, - ред.) платить не хочет, поэтому многие предпочитают мыть свинофермы в Польше.
- Почему свинофермы?
- А потому что в карантин на другую работу уже наших не берут. С двумя высшими образованиями работают обслугой в Италии, Португалии.
- Платить в Европе стали меньше в два раза, а все равно все туда ломятся. Уже 12 миллионов украинцев за границей. Нас скоро тут вообще не останется. Пожилые помрут от коронавируса, а молодые уедут, - уверен молодой напористый киевлянин. И он не одинок в своем мнении.
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза.
"Вы там чьи - слуги? Вы не слышите никого. Вы что с людьми за год сделали? Мы будем требовать отставки парламента и президента досрочно. Хватит! Какие еще четыре года?, - возмущается оппозиционный депутат Наталья Королевская и поправляет латексные перчатки на запястьях.
Президентом Зеленским довольны все меньше граждан Незалежной
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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