Анекдоты: Найден простой способ лечения коронавируса. Он, правда, не лечит ни хрена, но простой

Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю внимание на иностранных работников того времени: девушка прислуга - француженка, кормилица - итальянка, часовщик - немец, жокей - англичанин и т. д.
Офигеть! Когда-то гастарбайтерами в России были выходцы из Западной Европы!
* * *
Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что нельзя улыбаться в грозу.
* * *
- Подсудимый, вы обвиняетесь в громком распевании песни Кипелова «Я свободен!» в ночное время суток.
- Понимаете, ваша честь, дело в том, что моя жена уехала к маме...
- Личное счастье, подсудимый, не повод для издевательства над мужчинами целого квартала!
* * *
«Да что вы знаете о самоизоляции?!» - кричал Робинзон Крузо.
* * *
В Одессе:
- Я дико извиняюсь, а Фиму можно к телефону?
- Фима на кладбище.
- А когда вернется?
- После Страшного Суда…
* * *
Анджелина Джоли с детства мечтала стать машинистом башенного крана. Вот так Голливуд разбивает хрупкие девичьи мечты!
* * *
Вы не жили в настоящей России, если для поездки в Европу вам не надо сначала потратить 20 тысяч, чтобы долететь до Москвы.
* * *
Карантин закончился. Привычка открывать дверь ногой осталась...
* * *
- Нужно заниматься тем, что получается лучше всего!
- Тогда я лягу и буду смотреть сериалы!
* * *
Приходит уставший муж домой:
- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?
Поправив прическу, жена залезла на табурет:
- Песню!
* * *
В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и в масках:
- Всем лежать, это ограбление!
Главный бухгалтер, опускаясь на пол:
- Напугали, сволочи. Я уж подумал, что налоговая…
* * *
Ни один концерт Бузовой не обходится без моего отсутствия!
* * *
Супруги за обедом. Муж пытается свою тарелку незаметно собаке спихнуть.
Жена, это заметив:
- Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, правда?
- Ласточка моя, ну конечно же, нет, только поменяться.