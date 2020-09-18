Анекдоты: Найден простой способ лечения коронавируса. Он, правда, не лечит ни хрена, но простой

Перечитываю «Анну Каренину» и обращаю внимание на иностранных работников того времени: девушка прислуга - француженка, кормилица - итальянка, часовщик - немец, жокей - англичанин и т. д.

Офигеть! Когда-то гастарбайтерами в России были выходцы из Западной Европы!

* * *

Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что нельзя улыбаться в грозу.

* * *

- Подсудимый, вы обвиняетесь в громком распевании песни Кипелова «Я свободен!» в ночное время суток.

- Понимаете, ваша честь, дело в том, что моя жена уехала к маме...

- Личное счастье, подсудимый, не повод для издевательства над мужчинами целого квартала!

* * *

«Да что вы знаете о самоизоляции?!» - кричал Робинзон Крузо.

* * *

В Одессе:

- Я дико извиняюсь, а Фиму можно к телефону?

- Фима на кладбище.

- А когда вернется?

- После Страшного Суда…

* * *

Анджелина Джоли с детства мечтала стать машинистом башенного крана. Вот так Голливуд разбивает хрупкие девичьи мечты!

* * *

Вы не жили в настоящей России, если для поездки в Европу вам не надо сначала потратить 20 тысяч, чтобы долететь до Москвы.

* * *

Карантин закончился. Привычка открывать дверь ногой осталась...

* * *

- Нужно заниматься тем, что получается лучше всего!

- Тогда я лягу и буду смотреть сериалы!

* * *

Приходит уставший муж домой:

- Дорогая, что ты мне сегодня приготовила?

Поправив прическу, жена залезла на табурет:

- Песню!

* * *

В фирме в разгар рабочего дня раздаются дикие крики, врываются парни в камуфляже и в масках:

- Всем лежать, это ограбление!

Главный бухгалтер, опускаясь на пол:

- Напугали, сволочи. Я уж подумал, что налоговая…

* * *

Ни один концерт Бузовой не обходится без моего отсутствия!

* * *

Супруги за обедом. Муж пытается свою тарелку незаметно собаке спихнуть.

Жена, это заметив:

- Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать, правда?

- Ласточка моя, ну конечно же, нет, только поменяться.