Радио «Комсомольская правда» поздравит работников леса в музыкальном радиомарафоне

Праздник отметим 20 сентября с 12.00 до 14.00

Радио «Комсомольская правда» объявляет о музыкальном радиомарафоне, посвященном Дню работников лесной промышленности 2020» 20 сентября с 12.00 до 14.00 радиостанция «КП» приглашает всех отметить профессиональный праздник работников лесной промышленности. В эфире в этот день будет звучать хорошая музыка и важный разговор о проблемах отрасли, которая переживает непростые времена, о мерах поддержки производителей в условиях падения объемов экспорта целлюлозно-бумажной продукции и снижения внутреннего спроса. Настраивайтесь на волну Радио «КП», и в прямом эфире задавайте свои вопросы нашим гостям, наслаждайтесь выступлениями известных музыкальных коллективов и любимых исполнителей.