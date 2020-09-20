Итоги «Кинотавра»: Якуты тут как тут

Филипп Юрьев только что победил с картиной в Венецианской программе Venice Days, а на «Кинотавре» его вдобавок назвали лучшим режиссером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России существует такой феномен, как якутское кино: в Республике Саха режиссеры за очень небольшие деньги снимают фильмы, прокатывают их в основном у себя же в регионе, и успешно отбивают бюджеты. Индустрия скромная, но очень жизнеспособная: из экзотических, с точки зрения москвичей, якутских фильмов уже давно составляют программу специального фестиваля. «Кинотавр» же в упор не замечал якутские фильмы. Но в этом году наконец заметил, да так, что мало якутской кинематографии не показалось: фильм Дмитрия Давыдова «Пугало», снятый в основном на якутском языке, получил два ключевых приза. Он был назван лучшей картиной фестиваля, а певица Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая знахарку, лечащую своих односельчан, но пользующуюся в их глазах весьма сомнительной репутацией, была названа лучшей актрисой.

Валентина Романова-Чыскыырай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Другой фильм, получивший главные призы - «Kitoboy» - история про еще сильнее удаленный от Москвы регион, Чукотку. И наивного юношу Алешку, влюбившегося в американочку из эротического видеочата (Кристина Асмус). Он решает ехать к даме своего сердца в Детройт, благо, до Америки рукой подать - каких-то 86 километров морем через Берингов пролив… Филипп Юрьев только что победил с картиной в венецианской программе Venice Days, а на «Кинотавре» его вдобавок назвали лучшим режиссером. А Владимира Онохова, который ради «Кинотавра» впервые в жизни сел на самолет и долетел сначала из своего городка до Анадыря, потом до Москвы, а потом и до Сочи - лучшим актером.

Приз за лучший сценарий получил Иван И. Твердовский («Конференция», драма о женщинах, потерявших во время захвата террористами Театрального центра на Дубровке самых близких людей и за прошедшие годы так и не сумевших справиться с трагедией). За лучшую операторскую работу приз вручили Николаю Желудовичу (мелодрама Анны Меликян «Трое» об интернет-шоумене, который, к большому изумлению жены-психолога, подумывает уйти от нее к другой женщине, питерской поэтессе). Лучший дебют - «Маша» Анастасии Пальчиковой о кровавых 90-х, показанных глазами девочки-подростка, племянницы крупного бандита, к которой все его подручные относятся с восторгом и обожанием, как к сестренке, как к местной принцессе.

Приз за лучший сценарий получил Иван И. Твердовский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все это - как минимум очень интересные, а как максимум - просто откровенно хорошие фильмы. Шедевров в Сочи в этом году не было - но общий уровень показанных фильмов был довольно высоким. «Доктор Лиза» Оксаны Карас с Чулпан Хаматовой в заглавной роли оказалась не вымученной биографией из серии ЖЗЛ, чего многие опасались, а вполне живой и симпатичной картиной. Очень живым был и фильм Александра Молочникова «Скажи ей» о мальчике, который в 1999 году оказался заложником развода родителей (мама собирается эмигрировать в Америку и тянет его с собой, а папа хочет оставить сына в Питере). Комедия Михаила Сегала «Глубже» мне показалась именно что страшно поверхностной и к тому же безбожно затянутой - но зал сочинского Зимнего театра встречал ее искренним хохотом, да и жюри выписало специальный диплом «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям».

Очень живым был и фильм Александра Молочникова (на переднем плане) «Скажи ей» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Картина «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, снятая по книге журналистки Карины Добротворской о ее бывшем муже, очень талантливом покойном киноведе Сергее Добротворском, стала на «Кинотавре» самой скандальной: она вызвала лютое бешенство у кинокритиков, хорошо знающих творчество Сергея (многие к тому же знали его лично). И действительно, персонаж Александра Горчилина в разы проще и неинтересней настоящего Добротворского. Но многим из тех, кто сроду его статьи не читал и читать не собирается, «Девчонка» показалась вполне приемлемой мелодрамой. «Человек из Подольска» Семена Серзина, экранизация популярной абсурдистской пьесы Дмитрия Данилова, наоборот, критикам скорее понравился - но это, возможно, вызвано недостаточным знакомством с текстами Владимира Сорокина, которым Данилов откровенно, неутомимо и не то чтобы очень вдохновенно подражает в своем опусе. В чем-то схожая ситуация: если очень хорошо помнить оригиналы, то есть сорокинские произведения вроде "Сердец четырех", "Падежа" или "Дорожного происшествия", диалоги и ситуации в довольно вторичном "Человеке из Подольска" будут вызывать скорее раздражение, и ни постановка, ни хорошие актеры ситуацию не спасут.

Многие кинотавровские фильмы скоро выйдут в российский прокат: «Kitoboy» - 8 октября, «Доктор Лиза» и «Глубже» - 22 октября, «Кто-нибудь видел мою девчонку?» - 12 ноября, «Трое» - 3 декабря. Да и остальные, видимо, не задержатся.

Еще несколько картин на днях смогут посмотреть москвичи в кинотеатре Garage Screen в Парке Горького. 21 сентября там в рамках совместной с «Кинотавром» программы покажут фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» (он открывал фестиваль), 22 сентября - «Пугало», 23 сентября — «Город уснул» режиссера Марии Игнатенко (суровый по любым меркам артхаус, «поэтическое» и практически непроницаемое авторское кино), 24 сентября — «Конференцию». Начало фильмов в 19.15, билеты можно купить на сайте «Гаража».

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