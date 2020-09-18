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«Победило «Пугало»: В Сочи закрылся «Кинотавр»

На 31-ом фестивале объявили имена лучших кинематографистов
Денис КОРСАКОВДенис КОРСАКОВ
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Главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова

Главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрытие фестиваля «Кинотавр» омрачила весть о болезни режиссёра Александра Молочникова, который презентовал в Сочи свой новый фильм «Скажи ей».

С Молочниковым успели наобниматься все знаменитые гости фестиваля, включая Анну Чиповскую и Светлану Ходченкову, поэтому состояние у всех тревожное.

А в эти минуты в Зимнем театре назвали имена победителей.

Призы гильдии кинокритиков - «Kitoboy» и «Пугало».

Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой»

Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специальный диплом - фильму «Глубже». (Но это ничего не значащий приз, он, вернее, значит только, что больше ничего не дадут).

Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют"

Режиссер фильма "Маша" Анастасия Пальчикова, получившая приз в номинации "Лучший дебют"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дебют - «Маша».

Сценарий - Иван И. Твердовский, «Конференция».

Музыка - «Человек из Подольска».

Оператор - «Трое».

Женская роль - Валентина Романова из якутского «Пугала».

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало"

Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучшая мужская роль - Владимир Онохов «Китобой».

Лучший режиссёр - Филипп Юрьев «Китобой».

И главный приз - фильм «Пугало» режиссёра Дмитрия Давыдова.

Режиссер фильма "Конференция" Иван Твердовский, получивший приз имени Григория Горина за лучший сценарий

Режиссер фильма "Конференция" Иван Твердовский, получивший приз имени Григория Горина за лучший сценарий

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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