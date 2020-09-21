Врач рассказал, поможет ли изучение языков избежать слабоумия

Изучение языков стимулирует работу лобной, нижней теменной и височной долей. Эти области как раз имеют решающее значение для памяти и внимания Фото: Shutterstock

21 сентября отмечается всемирный День борьбы с болезнью Альцгеймера, заболеванием, лишающим людей памяти, наущающим их способность к концентрации и вниманию. К сожалению, болезнь эта достаточно быстро развивается и ведет к печальному итогу. В среднем после диагностирования болезни Альцгеймера человек живет около семи лет, и только 3% преодолевают 14-летний рубеж. Можно ли как-то помочь своему мозгу противостоять болезни? Правда ли, что тут поможет изучение иностранных языков? На вопросы «КП» отвечает заведующая клинико-диагностическим отделением, врач-невролог ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Татьяна Донских.

Существует множество доказательств того, что постоянная тренировка мозга отодвигает наступление его старения. На самом деле, любая мыслительная деятельность, в том числе и изучение иностранных языков, активирует мозг и укрепляет связь между нейронами, говорит эксперт. Старческая деменция, которая характерна, в том числе, и для больных болезнью Альцгеймера, появляется, когда нейронные связи нарушаются. Поэтому нужно давать мозгу работу в любом возрасте и особенно – в старшем.

Ученые отмечают, что у пожилых людей, которые говорят более чем на одном языке, намного лучше память и внимание, чем у их одноязычных сверстников, они остаются в здравом уме на 4 – 5 лет дольше.

- Изучение языков стимулирует работу лобной, нижней теменной и височной долей. Эти области как раз имеют решающее значение для памяти и внимания. Способность говорить на двух и более языках – хорошее средство, чтобы помочь мозгу компенсировать симптомы развивающегося слабоумия, по крайней мере, на ранних стадиях. К тому же, чем больше языков вы успеваете выучить в течение жизни, тем меньше вероятность того, что у вас появятся какие-то нарушения памяти, способности к анализу, к концентрации. И чтобы извлечь максимальную пользу от своих знаний, важно регулярно практиковать все языки и разговаривать на них и в старшем возрасте, - отмечает врач – невролог Татьяна Донских.

К сожалению, знание языков – не гарантия того, что у вас не будет Альцгеймера, но такая ваша способность в целом повышает пластичность нервной системы, создает хороший резерв из нейронных связей, а значит – позволит дольше оставаться в здравом уме и твердой памяти.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ РАБОТЕ МОЗГА

Специалисты называют еще много упражнений, которые помогут натренировать нейроны мозга и отодвинуть деменцию. Среди них, например, такие:

- Начните делать что-то не привычным путем, а наоборот: почистите зубы, держа щетку не в правой, а в левой руке. Попробуйте читать вывески наоборот – что получится? Время от времени меняйте маршрут для работы: наверняка тот же путь можно пройти другими улочками.

- Хорошее влияние на мозг оказывает рукоделие. Он включает мелкую моторику рук, креативность – и это не дает нейронам лениться.

- Займитесь спортом – фитнесом или йогой, даже если всегда считали себя неспортивным человеком. Во время тренировок вырабатываются гормоны удовольствия – эндорфины. По некоторым данным, они стимулируют выработку нервных клеток в мозге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5 упражнений, которые вернут вам 10 лет молодости

Разбираем советы нейробиолога о том, как можно повернуть время вспять: сохранить ясность мышления, хорошее настроение, цепкую память (подробности)