Анекдоты: А что наши дороги?! Да нормальные! Сел за руль и поскакал

- У меня друг - писатель. С фамилией ему не повезло. Публикуется под псевдонимом Сидоров.

- Что ж у него за фамилия такая?

- Толстой он.

* * *

Объявление:

«Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены».

* * *

Сегодня на Птичьем рынке продал моего почтового голубя.

В семнадцатый раз.

* * *

- Возьмите меня на должность диктора на телевидение.

- Ну ты же страшная.

- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я!

* * *

Уважаемые сограждане!

Не требуйте денег от государства.

Не для того оно их у вас отбирает!

* * *

С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.

* * *

- Выбирать мужа, дочка, надо с умом. Вот твой папа может починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит... Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя в доме никогда не будет ничего нового!

* * *

Заключенный получает письмо от жены.

- Что пишут? - спрашивает его сосед по камере.

- Сын остался в школе на второй год. Семью, паразит, позорит!

* * *

На кассе в магазине. Кассирша:

- Мужчина, дайте два рубля, а я вам тогда 100 рублей дам.

- Ничё себе, вот мне сегодня поперло! Девушка, давайте уж тогда я дам вам 10 рублей, а вы мне пятьсот.

* * *

- Привет, Вася. Говорят, что ты пить бросил.

- Да, бросил.

- А что такой грустный?

- Стало понятно, что я танцую совсем не так хорошо, как думал…

* * *

Неужели никто так и не воплотил мою детскую мечту - завести домашнего броненосца и назвать его Потемкин?

* * *

- Что будете заказывать?

- Я буду латте макиато.

- А мне мохито со льдом.

- Мне яблочный смузи.

- А мне пива и трех, блин, новых друзей, пожалуйста.

* * *

Объявление:

«Хочется хлеба и зрелищ?

Клоун-пекарь.

Тел. 123-45-67».