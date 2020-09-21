Анекдоты: А что наши дороги?! Да нормальные! Сел за руль и поскакал

- У меня друг - писатель. С фамилией ему не повезло. Публикуется под псевдонимом Сидоров.
- Что ж у него за фамилия такая?
- Толстой он.
* * *
Объявление:
«Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать все его рыболовные снасти за полцены».
* * *
Сегодня на Птичьем рынке продал моего почтового голубя.
В семнадцатый раз.
* * *
- Возьмите меня на должность диктора на телевидение.
- Ну ты же страшная.
- А вдруг надо будет объявить войну или дефолт, а тут и я!
* * *
Уважаемые сограждане!
Не требуйте денег от государства.
Не для того оно их у вас отбирает!
* * *
С давних пор врачи все лекарства пробовали на себе. Именно поэтому настойки и бальзамы делаются на спирту.
* * *
- Выбирать мужа, дочка, надо с умом. Вот твой папа может починить все что угодно: машину, электричество, сантехнику. И мебель, если поломается, тоже починит... Так вот, если ты найдешь себе такого мужа, то у тебя в доме никогда не будет ничего нового!
* * *
Заключенный получает письмо от жены.
- Что пишут? - спрашивает его сосед по камере.
- Сын остался в школе на второй год. Семью, паразит, позорит!
* * *
На кассе в магазине. Кассирша:
- Мужчина, дайте два рубля, а я вам тогда 100 рублей дам.
- Ничё себе, вот мне сегодня поперло! Девушка, давайте уж тогда я дам вам 10 рублей, а вы мне пятьсот.
* * *
- Привет, Вася. Говорят, что ты пить бросил.
- Да, бросил.
- А что такой грустный?
- Стало понятно, что я танцую совсем не так хорошо, как думал…
* * *
Неужели никто так и не воплотил мою детскую мечту - завести домашнего броненосца и назвать его Потемкин?
* * *
- Что будете заказывать?
- Я буду латте макиато.
- А мне мохито со льдом.
- Мне яблочный смузи.
- А мне пива и трех, блин, новых друзей, пожалуйста.
* * *
Объявление:
«Хочется хлеба и зрелищ?
Клоун-пекарь.
Тел. 123-45-67».