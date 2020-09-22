Протесты в Белоруссии, последние новости на 22 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

. Фото: Павел МАРТИНЧИК

МВД Белоруссии опубликовало отчет о прошедших накануне акциях протеста и провластных митингах. По данным ведомства, в воскресенье, 20 сентября 2020 года, в Республике прошло 24 протестные акции с участием 20 тысяч человек. Задержанных по всей стране — 442 человека (266 из них в Минске). По информации МВД, в Бресте «правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих».

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Александр Лукашенко, узнав о том, что на днях врач одной из больниц отказался лечить ребенка военного, возмутился. И сказал, что в вузах, особенно медицинских, явно не хватает патриотического воспитания.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что на республику продолжает оказываться беспрецедентное внешнее давление, и отметил важность и ценность поддержки РФ на этом фоне, пишет Sputnik.by.

Белорусские власти пригласили гендиректора МАГАТЭ на запуск Белорусской атомной электростанции. Ответа пока не получили.

ОППОЗИЦИЯ

Лидеры белорусской оппозиции, сбежавшие на Запад — Светлана Тихановская, Ольга Ковалькова и Павел Латушко выступали в Брюсселе перед Европарламентом. А точнее перед комиссией по международным делам. В начале своего выступления Тихановская продемонстрировала собравшимся несколько фотографий — многотысячный митинг у Стелы в Минске, фото с похорон Александра Вихора, погибшего в СИЗО, и другие. «Только давление заставит режим вести диалог с людьми. Я также прошу вас демонстрировать солидарность с народом, поддержать белорусское гражданское общество», - заявила она.

Светлана Тихановская вообще провела довольно активный день. Утром она записала обращение к силовикам: «Вас обманывают, вас запугивают… Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне». А в 17:00, до заседания в Европарламенте, экс-кандидат в президенты успела выступить на митинге в поддержку белорусского народа Брюсселе.

Тем временем в суде Минска рассматривалась жалоба защиты Марии Колесниковой на факт заключения под стражу. На все заседания по делу дочери приходит и ее отец Александр. На этот раз в качестве группы поддержки к нему присоединились послы европейских стран в Республике. Здесь же были родители Ильи Салея, адвоката Колесниковой, который тоже взят под стражу. Послы пообщались и с ними. А на улице собралась толпа, многие были с плакатами в поддержку члена президиума оппозиционного Координационного совета. Однако суд ожидаемо отклонил жалобу защиты Колесниковой. Она остается под стражей как минимум до 8-го ноября.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

По итогам встречи в Брюсселе, где выступали белорусские оппозиционеры, глава евродипломатии Жозеп Боррель , что ЕС не будет вмешиваться во внутренние дела Республики, но при этом не признает Лукашенко легитимным президентом. Вопрос с санкциями пока открыт, пока их не утвердили, так как в принятии этого важного решения нет единогласия. А если конкретнее — против выступил Кипр, требуя введения санкций против Турции. Швеция и Финляндия не согласовали кандидатуру Лукашенко на включение в «черный список», с мотивом: «А с кем тогда вести диалог?».

Польша, Румыния и Литва выдвинули предложение Евросоюзу ввести безвизовый режим для белорусов. Авиасообщение между Россией и Белорусский возобновляется с 21 сентября. Однако, у всех белорусов, прибывающих в РФ, должны быть на руках свежие справки об отсутствии коронавируса.

Глава Приморья Олег Кожемяка весь день провел в Минске, где встречался с премьер-министром Республики, с министром сельского хозяйства и другими официальными лицами.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Из-за усиления контроля въезжающих в Республику со стороны Запада на КПП собрались гигантские очереди их фур.

В Гродно накануне в воскресенье на акции протеста в числе прочих были задержаны актеры местного драмтеатра - заслуженный артист Беларуси, 64-летний Сергей Куриленко и его жена Валентина Харитонова. Их коллеги в знак солидарности и поддержки прервали вечерний спектакль ровно на середине, объявив со сцены о причинах своего поступка. Правда в этот момент в зале было всего 12 зрителей, сообщает TUT.BY.

Стало известно, что на «Бедаруськалии» назначен новый гендиректор — Сергей Никифорович . До этого он несколько лет руководил пинским предприятием «Кузлитмашем».

Студенты БГЭУ прошлись маршем вокруг корпусов своего университета.

Известному белорусскому музыканту и шоумену Александру Помидорову дали 8 суток административного ареста за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» за субботний несанкционированный концерт в одном из парков Минска.

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