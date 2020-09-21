Депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе офис белорусской оппозиции

На заседание, где обсуждался вопрос, пригласили Светлану Тихановскую Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Европарламента предложили открыть в Брюсселе представительство белорусской оппозиции. Об этом в понедельник 21 сентября заявил глава миссии Европарламента по связям со странами Восточного партнерства Андрюс Кубилюс на внеочередном заседании Комиссии по иностранным делам.

«Не пора ли рассмотреть возможность открытия информационного офиса демократической Белоруссии в Брюсселе. Постоянный обмен информацией с Белоруссией крайне важен для институтов ЕС», - отметил он.

По данным агентства ТАСС, на это заседание также была приглашена экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Европарламент отказался признать результаты президентских выборов в Белоруссии. Решение подкреплено принятой резолюцией, в которой координационный совет оппозиции Белоруссии назван «временным правительством народа» до проведения новых выборов в республике. Отметим, что в России это резолюцию назвали грубым вмешательством в дела другой страны.