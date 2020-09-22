Вклад креативных индустрий в экономику России должен достичь 10% ВВП

В Москве и регионах прошла первая «Российская креативная неделя»

С 7 по 13 сентября в Москве и регионах прошла «Российская креативная неделя», которая открыла новую страницу в отношениях государства, бизнеса и творческого сообщества. Впервые в России крупнейшее событие объединило все 14 отраслей экономики, которые, по определению ООН, относятся к креативным индустриям. В общей сложности в стране состоялось более 1000 мероприятий, тематических сессий, дискуссий и мастер-классов, а онлайн-трансляции с площадок Недели собрали свыше 6 млн просмотров.

Успех первой «Российской креативной недели» показал, что необходимо и дальше развивать экономический потенциал творческих отраслей, вкладывать усилия в создание общественно-государственной инфраструктуры для их подъема и роста, отметил советник Президента РФ Антон Кобяков. «Креативные индустрии сегодня дают мощный стимул для преобразования экономики, являются точкой приложения стремительно совершенствующихся цифровых технологий, развития человеческого капитала. Поэтому так важно, чтобы идеи и проекты, представленные на «Российской креативной неделе», получили свое продолжение на других крупнейших мероприятиях с участием ведущих представителей бизнеса, власти и общественных организаций», – подчеркнул Антон Кобяков.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы стало заседание рабочей группы Экспертного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов по направлению «Развитие креативных индустрий». Она была создана в 2019 году, но на федеральном мероприятии столь высокого уровня она собралась впервые. Участниками встречи стали генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева; начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков; председатель рабочей группы, директор социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум, креативный директор «Российской креативной недели» Елена Маринина; директор ФГБУ «Роскультцентр» и директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова.

«У нас есть четкое видение по развитию креативных индустрий и цели, которых вполне реально достичь в самое ближайшее время – начиная от определения творческих бизнесов на уровне законодательства и налогового права, заканчивая проработкой специализированного пакета мер государственной поддержки. Наша задача - достичь показателей ведущих стран, где доля креативной экономики в ВВП доходит до 10% и более. Многие города нашей страны уже успешно конкурируют с мировыми креативными столицами, и сегодня лишь нужно создать системные условия и инфраструктуру для того, чтобы представители креативных индустрий в масштабе всей страны стали полноценной частью экономики и обеспечили мировую конкурентоспособность России на этом рынке», - отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Она также предложила рабочей группе рассмотреть наиболее перспективные идеи, поданные на крауд-плафторме idea.asi.ru для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени», который 11–12 ноября проведут в Сочи Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Среди заявленных проектов – формирование международного молодежного креативного сообщества, цифровые стартапы и мобильные приложения, арт-резиденции и инклюзивные мастерские. Главные критерии отбора – реализуемость проектов, масштабируемость, их финансовая устойчивость, социальная значимость и роль в развитии креативных индустрий в России.

По итогам «Российской креативной недели» планируется выпуск «Каталога перспективных проектов», в который войдут наиболее яркие и интересные творческие проекты, отобранные при участии экспертов мероприятия. Лучшие проекты также примут участие в форуме «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, что в общей сложности для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» было подано почти 15 тыс. предложений, из которых организаторы отберут ТОП-1000 инициатив, имеющих шансы на успешную реализацию в дальнейшем. Непосредственно на площадке Форума в Сочи будут представлены сто самых сильных идей.

В ходе заседания рабочей группы начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков обратил внимание собравшихся на то, что Фонд Росконгресс – организатор Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума и других крупных мероприятий – перенес их в этом году из-за эпидемии коронавируса, однако, помог провести первую «Российскую креативную неделю». «Это и показывает уровень отношения государства к креативной индустрии», – резюмировал Сергей Новиков.

Организаторами «Российской креативной недели» выступили ФГБУ «Роскультцентр», социальная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум и Российский книжный союз. Проект реализован при поддержке Фонда Президентских грантов.