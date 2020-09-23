«В обстановке строжайшей секретности»: Как на улицах в Минске узнали о внезапной инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, после чего подписал акт о ее принесении Фото: REUTERS

Инаугурация Александра Лукашенко стала полной неожиданностью для жителей Минска. Город шел и ехал по своим делам, как вдруг откуда ни возьмись на карте пробок появились перекрытия дорог в центре города, особенно возле Дворца Независимости. Возникли и другие приметы необычности момента: по проспекту Независимости промчались китайские копии американского «Хаммера», а во дворах домов центральных улиц вдруг появились сотрудники МВД, которые присматривались ко всем, сидящим на лавочках.

Город шел и ехал по своим делам, как вдруг откуда ни возьмись на карте пробок появились перекрытия дорог в центре города, особенно возле Дворца Независимости Фото: REUTERS

- Странно, никакого митинга вроде не должно быть сегодня. Что происходит-то? - спрашивали друг у друга люди..

- Люда, что там по телевизору? - звонила кому-то одна из женщин. - Сериалы? Ну, другие пощелкай! Тоже сериалы?..

- А метро? Что с метро — не остановили? - волновались рядом. Да нет - ходит метро...

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии Фото: REUTERS

По белорусским госканалам про это громкое событие и впрямь была тишина. Ни даже бегущей строчки. Не говоря уж о прямой трансляции, которая традиционно выдавалась в эфир в былые годы.

И люди шли в интернет, который к тому времени уже рассказывал о том, как к Дворцу Независимости на автобусах свозят по-чиновничьи одетых людей. Говорят, правда, даже они не знали - куда их везут. И лишь после приезда объявили: «Инаугурация! Прямо сейчас".

Понятно, почему накануне не произошло ни одной утечки информации о готовящемся действе. О нем знал лишь очень узкий круг людей. Подготовка шла в обстановке строжайшей секретности.

И вот, наконец, в начале первого часа появилось официальное сообщение. Правда, снова без кадров торжественного момента. Телеведущая буднично сообщила, что Александр Лукашенко вступил в должность президента, а на церемонию приглашено порядка 700 человек — высшие должностные лица, депутаты, руководители госорганов и организаций. А также зачитала текст присяги.

Инаугурация Александра Лукашенко стала полной неожиданностью для жителей Минска Фото: REUTERS

- Давно пора! - одобрил внезапную инаугурацию мужик на остановке. - Может, уже закончатся все эти митинги.

- Щас! - отвечали ему другие. - Наоборот! Еще больше народа выйдет.

И вскоре в Минске то там, то сям и на самом деле стали возникать локальные акции протеста — недовольные такой внезапностью минчане выходили на обочины дорог с плакатами, которые они обычно носят на воскресных митингах. Посматривая при этом, что пишут оппозиционные телеграмм-каналы. За теми дело не встало — они уже вовсю призывали белорусов выйти вечером в центры своих городов…

Да, похоже, этот вечер в Белоруссии не будет томным.