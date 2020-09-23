Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости, передает издание БелТА в среду, 23 сентября.

В соответствии с основным законом Белоруссии, вступая в должность, президент республики произносит слова присяги, положив правую руку на Конституцию. Александр Лукашенко произнес присягу на белорусской языке, после чего подписал акт о ее принесении.

- Вступая в должность… я торжественно клянусь верно служить народу республики, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности, - так звучит текст президентской присяги.

Удостоверение президента Белоруссии Александру Лукашенко торжественно вручила глава Центральной комиссии государства по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.

На церемонию инаугурации пригласили несколько сотен человек: среди них высшие должностные лица республики, депутаты Палаты представителей и члены Совета Белоруссии, главы органов власти и государственных организаций, местных органов, республиканских СМИ, а также знаковые деятели науки, культуры и спорта.

- В этот важный для всех нас день президент даёт клятву верности Родине и народу страны с особенным чувством. В нем очень много гордости за жителей Белоруссии, с честью проходящих все испытания на прочность. Прежде всего, своих убеждений. Сегодня день нашей убедительной и судьбоносной победы. Мы не просто выбрали главу государства – мы смогли защитить наши ценности, мир и независимость республики, - торжественно объявил Лукашенко после церемонии инаугурации.

Он отметил, что Белоруссии сейчас стоит «на краю мирового кризиса», поэтому необходимо вернуть ее к безопасной жизни, придя к согласию ради светлого будущего. Президент добавил, что визитной карточкой белорусского пути в любых условиях должна стать социальная политика.

- Я не имею права бросить народ, который связал с государственным курсом политические предпочтения и свою судьбу, будущее своих детей. Эти люди проявили героизм в противостоянии пандемии, проявили лучшие качества как профессионалы. Это те, кто смог сберечь здравый смысл в условиях дезориентации общества. Они проявили стойкость, мужество и монолитность, - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа этого года. По данным Центральной избирательной комиссии государства за действующего лидера Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей.

Что происходило у дворца, смотрите в репортаже КП-Беларусь из Минска

Сегодня утром ко Дворцу Независимости в белорусской столице подтянулись машины и автобусы с силовиками. Парк Победы оцепили, около Дворца тенниса стояли спецмашины, у подземных переходов на проспекте Победителей - мужчины спортивного вида со средствами спецсвязи. Все однозначно указывало на то, что во Дворце Независимости запланировано очень ответственное и торжественное мероприятие. Кортеж с автомобилем Александра Лукашенко прибыл ко Дворцу примерно в 11:00 часов (подробности)