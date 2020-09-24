Квартиру Навального в Москве арестовали за долги

Алексей Навальный выписывается из клиники Шарите Фото: EAST NEWS

Если блогер Алексей Навальный вернется в Россию, то выехать за ее пределы уже не сможет, пока не расплатится по долгам. А в долгах он как в шелках!

Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) открыла в отношении Навального 7 исполнительных производств на общую сумму более 30 миллионов рублей. Эту информацию теперь можно найти в банке исполнительных производств фискального ведомства.

Как стало известно "КП", блогеру придется платить по искам компаниям, чью репутацию он нарушил. Навальный не смог доказать в судах факты, которые он использовал в своих "расследованиях". На основании решений двух судов приставы получили исполнительные листы.

Ближайшее окружение Навального прекрасно знало о том, что их боссу придется заплатить за свои "видеоразоблачения" предприятиям, которые обеспечивают обедами школьников (он утверждал, что продукты там просроченные). Суды выдавали исполнительные листы еще в 2018-2019 годах.

После того, как Навальный выехал из страны, приставам ничего не оставалось, как наложить арест на московскую квартиру и другое имущество блогера, который сейчас находится в Германии. Нет, вернуться и жить он в ней может, но вот продать или подарить дистанционно не получится.

Чтобы как-то разобраться со своими имущественными делами, Навальному похоже придется приехать в Россию, расплатиться по долгам, а потом все-таки предстать перед судом за клевету.

Напомним, в августе мировой суд района Южное Медведково приостановил производство уголовного дела в отношении Навального, который обвиняется в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Расследование было приостановлено на время болезни блогера, который уже заявил о своем хорошем самочувствии.