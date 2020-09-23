«Выздоровел полностью»: Навального выписали из больницы

Удивительный поворот. Ведь Берлин бьёт во все колокола — блогера пытались убить боевым ядом «Новичок» Фото: REUTERS

Сенсационная новость пришла из «Шарите». Блогера Алексея Навального выписали из немецкой клиники. Его жизни больше ничего не угрожает. Врачи допустили, что Навальный мог окончательно выздороветь. А о возможных последствиях для организма после «отравления» доктора говорить не стали.

— Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что лечение неотложной помощи можно было прекратить. Алексей Навальный лечился в Charite 32 дня, из них 24 дня — в реанимации, — заявили в пресс-службе «Шарите».

Удивительный поворот. Ведь Берлин бьёт во все колокола — блогера пытались убить боевым ядом «Новичок». Запад требует от России объяснений и покаяний. Хотя никаких доказательств отравления никто так и не привёл.

Да и спасли оппозиционера от боевого яда за один месяц. Пневмонию дольше лечат. Но это смертельное оружие, по словам его создателей, может выкосить целую роту солдат. А тут Навальный сам ходит по лестнице, постит любовные снимки с женой на балконе больнички. И гневно требует от российских силовиков свои штаны. После многонедельной комы люди телефон в руках не могут удержать. Не то что по лестнице бегать вверх-вниз.

Похоже, прокалываются авторы детектива «Навальный и его отравление». Ведь их шаги через соцсети Навального вызывают все больше и больше неудобных вопросов. А ответы на них давать никто не собирается...