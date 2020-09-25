Легендарному журналисту Геку Бочарову - 85 лет!

Бочаров во время одной из своих многочисленных командировок по миру (кстати, курить он бросил более двадцати лет назад). Фото: Личный архив

17 лет он проработал в «Комсомольской правде», исколесив в поисках тем для своих очерков и репортажей более 60 стран, и каждый его опубликованный текст становился событием!

Существует феномен Гека Бочарова: несмотря на возраст - а сегодня, 25 сентября, ему исполняется 85 лет, - он все так же активен, творчески бодр и готов сорваться с места, чтобы узнать что-то новое. В недавно выпущенной издательством «КП» книге его коллеги Владимира Снегирева - писателя и журналиста, тоже начинавшего в «Комсомолке», - «Миссия невыполнима. Антиучебник журналистики» мэтру отведена целая глава. Вот отрывок из нее, который как нельзя лучше описывает феномен легендарного журналиста:

«...С Бочаровым всегда случались всякие приключения.

Когда он появлялся на Шестом этаже, то народ выскакивал из всех комнат: «Гек! Крокодил!» А он шагал гордо по нашему длинному коридору, шумно выдыхал носом воздух, снисходительно улыбался и на расспросы всегда отвечал одно и то же:

- Был в одной стране. Встречался с одним человеком. Написал одну штуку. Скоро узнаете.

Назавтра мы открывали газету и узнавали. И это всегда был гвоздь. Сенсация. Журналистика такого высокого класса, что после этого многим из нас хотелось сгореть от чувства собственной неполноценности или немедленно поменять профессию.

По ходу своего движения в сторону машбюро он обрастал почитателями еще и потому, что все знали: сейчас будет свежий анекдот. И никогда, ни разу Гек не обманул наших ожиданий. Обязательно был забойный анекдот, редкие посторонние посетители шарахались от взрывов смеха.

Бочарову и самому это нравилось. Любимец. Кумир. Дух Шестого этажа. Все впереди. Молодость.

Несколько раз судьба улыбалась мне в том смысле, что в дальних командировках мы оказывались вместе. Можно сказать, я получал доступ к его творческой лаборатории. По-моему, Гена обходился без записных книжек и диктофонов. Просто ходил, смотрел, спрашивал, иногда едко и метко шутил над окружающей действительностью. Всегда с сарказмом.

Потом я читал его текст. Написанное имело мало общего с происходившим на моих глазах. Ну и что из того! Отныне было так, как он написал. Так и не иначе! Никто никогда и ничего не опровергал, не ставил под сомнение. Потому что каждая строчка, каждая фраза светились талантом, от них исходила невероятная энергия, они вызывали у людей самые сильные эмоции. Это была даже не журналистика, а высокая литература. Только с реальными, невыдуманными сюжетами и героями.

Бочаров стал причиной тяжелых комплексов у коллег. Одних эти комплексы приводили к перманентному пьянству, у других будили тщетное желание хоть чуть-чуть приблизиться к его талантам. Если что-то и получилось у нас, то это лишь потому, что рядом были он, Слава Голованов, Юра Рост, Инна Руденко, Василий Песков. Само их присутствие делало нас другими. Надеюсь - лучше.

Бессмысленно искать корни или истоки феномена под названием Бочаров. Здесь, как говорится, тот самый случай, когда Бог дал. Ну а нам Бог подарил возможность с волнением читать его публикации, с радостью пить с ним водку и внимать бесконечным сказкам про его почти интимные отношения с разным начальством. Кстати, начальство забудут, а наш Гек прочно вошел в историю журналистики.

Хоть ростом Бочаров и ниже меня, но я всегда смотрел на него снизу вверх. Как на скалу, к которой не подступиться».

«Комсомолка» поздравляет Геннадия Николаевича с юбилеем и желает здоровья и активного творческого долголетия!

Восхищаемся! Любим! Гордимся!