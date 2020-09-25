Протесты в Белоруссии, последние новости на 25 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

5000 человек вышли на марши протеста в Белоруссии за минувшие сутки Фото: Александр КОЦ

МВД отчитался о минувших акциях протеста. Вышли 5000 человек. Задержано 364 человека, из них 252 в Минске. ГУВД заявили о том, что на этих акциях протеста, вспыхнувших сразу после инаугурации, пострадали 23 ОМОНовца.

Европу призвали ввести миротворцев в Беларусь — от имени МИД Литвы. Однако в последствии это не подтвердилось, официальные власти Литвы сказали, что это была хакерская атака.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ

"По законам Беларуси мы никого не должны предупреждать (об инаугурации - ред.)", - заявил Лукашенко по поводу высказываний «о тайной церемонии инаугурации» глав соседних стран. И сообщил, что вообще-то приглашенных было 2000 человек.

Тем временем МВД проверяет информацию о намеренном перекрытии дорог автомобилистами. СК расследует 27 уголовных дел «о клевете». 280 административных дел об участи в акции протеста несовершеннолетних рассматривается в Комиссиях по делам несовершеннолетних.

Шествие протестующих в Минске Фото: REUTERS

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО

Официальное заявление по ситуации в Белоруссии сделал МИД КНР. «Китай уважает выбор народа. Против волнений. Под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность». МИД Минска прорабатывает процедуру официального визита Си Цзиньпина в Минск.

Поздравил Лукашенко и президент Туркмении. Телеграммы и поздравления (некоторые еще до официального вступления в должность) направили Венесуэла, Турция, Армения, Азербайджан, Молдавия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, а также Абхазия и Южная Осетия.

Не признают победу Лукашенко на выборах 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Украина.

Милиция применила водометы Фото: REUTERS

СОБЫТИЯ ДНЯ

Появились сообщения, что пропала адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак. Однако официальное заявление сделала пресс-служба городской милиции: Казак задержана на акции протеста и находится в одном из РУВД.

Неожиданно по поводу ситуации в Белоруссии высказался Михаил Горбачев. В интервью издания «Подъем» он сказал, что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и отметил, что людям «еще надо потрудиться».