Ко Дню мечты "Одноклассники" показали, о чем мечтают разные люди в России

#МечтатьОК — это проект о людях со всей России и их желаниях

25 сентября "Одноклассники" ко Всемирному дню мечты запустили проект #мечтатьОК — о самых заветных желаниях людей со всей России. На специальном сайте dreams.ok.ru социальная сеть разместила семь самых интересных историй пользователей о своих мечтах и запустила голосование, победителю которого ОК помогут исполнить желание.

#МечтатьОК — это проект о людях со всей России и их желаниях. Люди разных возрастов из разных городов — от Магнитогорска до Петербурга — рассказали о своей мечте с помощью сервиса видеозвонков ОК и приняли участие в дистанционной фотосессии. С каждой мечтой можно познакомиться поближе, почитать историю ее возникновения и посмотреть фото участников на странице dreams.ok.ru.

Ежемесячная аудитория ОК в России — это 43 миллиона человек из разных уголков страны, которые в соцсети обмениваются эмоциями и делятся личным контентом с близкими, родными и друзьями. Проект #мечтатьОК стал отражением желаний обычных людей. Один мечтает о бракосочетании на «Авроре», другой — о покупке бензопилы, третий — о знакомстве с Дмитрием Нагиевым или о встрече с подругой из Одноклассников, которую никогда не видел, о поездке на Байкал, на море или в Петербург.

Проголосовать за самую понравившуюся историю можно на странице dreams.ok.ru. Исполнение мечты получит тот, кто наберет больше голосов с 25 сентября по 4 октября.

Проект стал еще одной иллюстрацией того, как платформа голосовых и видеозвонков ОК прочно вошла в жизнь пользователей соцсети. Одноклассники дают возможность подключить до 100 участников в звонки, записывать или транслировать его в прямом эфире. В конце мая 2020 года ОК разрешили подключаться к звонку по приглашению без авторизации в соцсети. В июне Одноклассники провели профессиональную фотосессию через свои видеозвонки «Какой ты на диване», который показывал пользователей соцсети во время самоизоляции из-за COVID 19.