Искусственный интеллект уменьшит число ДТП в России в 3,5 раза

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В компании «ГЛОНАСС БДД» разработали программно-аппаратный комплекс для повышения безопасности дорожного движения. С помощью больших данных и искусственного интеллекта авторы проекта рассчитывают снизить количество ДТП в стране в 3,5 раза, а число опасных участков на дороге уменьшить вдвое. Данный проект предложили в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который Агентство стратегических инициатив совместно с Фондом Росконгресс проведут 11-12 ноября в Сочи.

«Говорят, что дорога не прощает ошибок, – рассказывает Михаил Жадов, один из авторов идеи. – Наш подход: дорога должна быть готова к тому, что все люди ошибаются. Наша система рекомендует, какие мероприятия нужно провести на конкретном участке дороги, чтобы дорога стала более дружелюбной к водителю. Для начала мы собираем данные о дорожной инфраструктуре, объезжая на обычных автомобилях дороги. Используем стандартный видеорегистратор или GoPro, а обученная нейросеть распознает знаки на видео, разметку, ширину дороги и так далее. Все, что распознала нейросеть, передается в модули аналитики безопасности дорог».

Аналитические модули исследуют безопасность дороги, ориентируясь на дорожную инфраструктуру: количество полос, наличие опор освещения, ограждений и так далее. Если на дороге, например, нет освещения, отсутствует тротуар, а по этим дорогам ходят пешеходы, то для них трасса будет считаться максимально опасной.

Объезжать дороги планируется как минимум два раза в год. В результате в Единой облачной информационной системе (это часть программно-аппаратного комплекса) создается цифровой двойник дороги. Он может применяться, например, для точного анализа причин ДТП и их моделирования.

Для более точного определения причин ДТП в систему интегрируют внешние источники данных: информацию о транспортных потоках с видеокамер уличного наблюдения и комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, текущие и исторические погодные условия, данные о ДТП из систем «ЭРА-ГЛОНАСС» и ГИБДД.

«В системе заложено порядка ста атрибутов, по которым определяется безопасность, – поясняет Жадов. – Дополнительно мы добавляем динамические показатели на дороге: скорость и количество автомобилей. С их помощью нейросеть может рассчитать вероятность ДТП и их тяжесть». Еще в системе можно оценить безопасность участков, к примеру, возле образовательных учреждений.

По каждому неудовлетворительному участку дороги администрации регионов будут получать рекомендации в соответствии с дорожными стандартами РФ. Все рекомендации делятся на дорогие и недорогие. Например, увеличить количество полос, ширину дороги и поставить ограждения – это дорогие рекомендации.

Возможны и бюджетные рекомендации, связанные с нанесением шумовых полос по краям и центру дороги, установкой тросовых ограждений или направляющих столбиков, изменением организации движения (сделать улицу односторонней, снизить ограничение скорости) и др.

У команды уже есть прототип системы, а до конца этого года планируется разработать вторую версию продукта. Для реализации проекта авторам нужны инвестиции в размере 150 млн рублей. Монетизировать проект будут несколькими способами: за счет поставки карт высокого разрешения в беспилотные автомобили или инвентаризации дорог для государства.

Разработчики «ГЛОНАСС БДД» намерены протестировать программно-аппаратный комплекс в нескольких субъектах и собрать данные об автодорогах для создания датасетов. В рамках пилота около десяти автомобилей с водителями и инженерами планируют объехать и «проанализировать» с помощью компьютерного зрения не менее 200 тысяч км автодорог.