На Украине будут отлавливать пользователей соцсети «ВКонтакте» Фото: Shutterstock

Под занавес минувшей недели из Киева пришли очередные новости. Глава СНБО Украины Алексей Данилов на онлайн-конференции «Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности» заявил, что всех, кто пользуется запрещенными в стране российскими социальными сетями, «возьмут на карандаш».

- Это должна быть их ответственность - зачем они это делают и для чего они это делают. Дело в том, что благодаря системе, которая сейчас начинает работать, про всех таких пользователей будем иметь понимание, они будут все находиться на учете. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами, - объявил глава СНБО в своем выступлении. То есть таких граждан Украины будут отлавливать, ставить на учет, а если понадобится, то и сажать.

Вспомним, в 2017 году тогдашний президент Украины Пётр Порошенко ввёл запреты на ряд российских сайтов и соцсетей, в том числе, на «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году уже нынешний глава Украины Владимир Зеленский продлил этот запрет ещё на 3 года. Если же еще учесть, что на Западной Украине народ массово смотрит российские телеканалы по спутниковому ТВ, то поле деятельности контрразведка Украины обеспечила себе на многие годы вперед. При этом, если исходить из участия в работе конференции ответственного агента Секретной Службы США, можно предположить, что Вашингтон уже пообещал помочь Киеву выявлять «нарушителей».

Удивительное дело, все, что украинские радикалы пророчили в отношении России практически сразу после победы Майдана в своей столице, бумерангом возвращается к самой Украине.

- Через пять лет Россия отменит загранпаспорта и закроет границы. А Украина станет лидером Европы по экспорту свинины и зерна, - писали они. А в реальности Незалежная импортирует свинину из Польши и России, молочку и картофель из Белоруссии, редиску из Израиля и так далее.

- Через шесть лет Украина войдет в Еврозону. А в России запретят письменность, - прогнозировали самостийные философы. Только вот российские школьники и студенты возвращаются со всех международных научных олимпиад с медалями высшей пробы, а украинским школьникам не хватает учебников для обучения на ставшей единственно обязательной мове.

- Через четыре года Украина станет членом Евросоюза. А в русском интернете останутся только четыре государственных сайта, - усмехались они. А в реальности все наоборот, столько государственных сайтов вскоре останется на Незалежной, ну, еще «Миротворец» сохранят, наверное. А остальное пустят под нож, раз уже собираются вычислять не распространителей запрещенного контента, а просто пользователей соцсетей.

Все это, конечно, сугубо их внутреннее дело. Меня тут тревожит другое.

- Запомните, через год Украина будет отправлять гуманитарную помощь в Россию, - этот пост стал очень популярным в 2014-м. Вот я и боюсь, как бы и это не сбылось таким же бумерангом.

Если что, я против. Просто Украина, это, господа, не Донбасс. Поскольку Донбасс – не Украина.