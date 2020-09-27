Почему тарифы на электричество для народа растут быстрее, чем для бизнеса

Каждый год электричество для россиян будет дорожать на 5%. При этом бизнес и промышленность будут платить не так много – ежегодная прибавка составит 3%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый год электричество для россиян будет дорожать на 5%. При этом бизнес и промышленность будут платить не так много – ежегодная прибавка составит 3%. Об этом говорится в макропрогнозе на 2021-2023 годы, который опубликовало министерство экономического развития РФ.

Получается, для народа свет подорожает сильнее, чем для заводов.

Таким образом власти пытаются уйти от перекрестного субсидирования. Это привет из 90-х: в те тяжелые времена, чтобы не обременять небогатое населения реальной платой за свет, ее серьезно повысили для производств. Такая практика действует до сих пор. Бизнес платит за электроэнергию по повышенному тарифу, таким образом «субсидируя» пониженный для народа – причем почти в 2 раза ниже экономически обоснованного. Людям, конечно, такое положение дел выгодно. А вот для бизнеса, особенно производства, это серьезная помеха в развитии.

Как видно, от этой практики власти стараются уходить. Хорошо хоть, не шоковыми методами, а постепенно.

- В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по России сохранится на уровне 5% ежегодно, - говорится в документе минэкономразвития.

Цифра в платежке складывается из 3 источников: стоимость выработки электроэнергии, цена ее передачи по сетям и оплата труда местных сбытовых компаний. Как правило, в каждом регионе есть своя основная сбытовая компания.

При этом тарифы на воду и тепло чиновники обещают держать в рамках инфляции.