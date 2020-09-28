В Нью-Йорке пытаются спасти рестораны от разорения

Нью-йоркские кафе обслуживают клиентов на улицах, в специальных "капсулах" Фото: REUTERS

Согласно распоряжению губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, городские предприятия общепита смогут начать работу в закрытом режиме с 30 сентября. Ранее рестораны и закусочные могли обслуживать клиентов исключительно на открытом воздухе.

Ресторанный бизнес, пожалуй, одна из наиболее сильно пострадавших от пандемии отраслей экономики не только США, но и всего мира. Американские чиновники всеми силами пытаются сохранить рабочие места в секторе общественного питания. В то же время, градоначальники прекрасно понимают, что в условиях пандемии рестораны, бары и закусочные становятся рассадником инфекции.

До последнего времени, согласно указаниям мэра Нью-Йорка Билла ди Блазио, заведения общепита в городе могли обслуживать клиентов лишь на открытом воздухе. Более того, чтобы позволить ресторанам принять как можно больше клиентов, градоначальник распорядился закрыть проезд по некоторым улицам с пятницы по воскресенье – это позволяет заведениям выставлять столики за бордюры и увеличивать количество гостей.

Уличное кафе в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Вопрос о разрешении ресторанам открыться с конца сентября в обычном режиме до сих пор висел в воздухе. Точку в споре поставил губернатор штата – предприятиям общепита разрешат работать в помещениях, но обяжут соблюдать определенные меры предосторожности. В частности, заполнять залы гостями можно будет лишь на четверть.

В то же время, губернатор штата неоднократно намекал, что мэр Нью-Йорка не обеспечивает достаточного надзора за соблюдением правил социального дистанцирования. По заявлению Куомо, он хотел бы видеть 4000 полицейских, которые будут следить за работой ресторанов. Ди Блазио, у которого просто не хватит людей для подобного поручения, уже был вынужден обратиться в офис городского шерифа.

В последнее время уровень заболеваемости коронавирусом в Нью-Йорке резко вырос, а в некоторых районах города увеличился вдвое.