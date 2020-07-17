2020-07-17T15:24:43+03:00
Коронавирус Covid-19

18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу

Ранее Соединённые Штаты поставили новый рекорд по числу инфицированных за сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусуФото: REUTERS
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Белый дом объявил 18 штатов красной зоной в связи со скоростью распространения коронавирусной инфекции и призывает их вернуться к более строгим ограничениям. Такое решение было принято после очередного рекорда по числу инфицированных за сутки.

Как передает издание Daily Beast, документ Белого дома был получен американской журналистской организацией «Центр за целостность общества» и был распространен среди членов американского правительства.

За последние сутки в США выявили 77,3 тысяч новых заражений - это почти треть всех новых случаев в мире. На первом месте по числу новых заразившихся Техас, где зафиксировано 15 тысяч инфицированных, следом идут Флорида (14 тысяч) и Калифорния (9,8 тысяч).

По данным Daily Beast, в «красную зону» вошли штаты, где на прошлой неделе было зареоегистрировано более 100 новых случаев на 100 тысяч человек: Алабама, Арканзас, Аризона, Айдахо, Айова, Джорджия, Северная Каролина, Калифорния, Флорида, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Невада, Теннесси, Техас, Оклахома, Южная Каролина и Юта.

По оценкам Worldometers, по состоянию на пятницу, 17 июля, число инфицированных в США приближается к отметке 3,7 миллиона. Однако, по словам американского лидера Дональд Трамп, такой рост заболеваемости коронавирусом объясняется лучшим тестированием в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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