«Потом - суп с котом!»: Владимир Путин отказался пересматривать выполнение национальных целей из-за пандемии

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время расширенного заседания президиума Госсовета 28 сентября. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Уважаемые коллеги, добрый день, а точнее - добрый вечер! - Владимир Путин и в самом деле начал расширенное заседание президиума Госсовета с участием глав регионов, членов правительства, руководителей рабочих групп Госсовета, когда на улице уже стемнело. И это был первый президиум, который проходил в формате видеоконференции. Президент находился в своем кабинете в Сочи, губернаторы и министры на своих рабочих местах.

Обсудить предстояло национальные цели и что с ними делать в сложившихся условиях. Впрочем, любую возможность что-то изменить в целях Путин отмел сразу.

- Потом - суп с котом, как говорят в народе! - заявил он, отказавшись даже допускать вероятность сдвинуть на более поздний срок принципиальные решения. - Не следует откладывать «сейчас что-то такое попроще сделаем, а потом…» Не откладывать на потом то, что должны сделать сегодня. И нельзя уводить эти задачи за границу 2024 года. Не надо пытаться облегчать себе жизнь, снижать требования к работе, запланировав на ближайшие годы, что называется, простые, необременительные задачи.

При этом он оговорился, что борьба с эпидемией ещё далеко не закончена и терять бдительность ни в коем случае нельзя.

- Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами, - сказал Путин. - От каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений.

Во время расширенного заседания президиума Госсовета по видеосвязи. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПУТИН

- Национальные цели остаются неизменными несмотря ни на какие трудности сегодняшнего дня. Это сбережение здоровья и благополучия людей, создание комфортной и безопасной среды для жизни, укрепление экономики, открытие новых возможностей для самореализации граждан, повсеместное внедрение цифровых технологий.

- Уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен быть обеспечен качественный, ощутимый результат.

- В качестве примера приведу жилищное строительство. Нужно стремиться, чтобы ежегодно не менее пяти миллионов российских семей улучшали свои жилищные условия, а для этого необходимо нарастить объёмы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.

- Необходимо развивать транспортные коридоры не только для грузового транспорта. Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Или доехать от Керченского пролива до Сочи, по серпантину. Попробуй с детьми там прокатись на машине. Всё это можно и нужно сократить по времени, причем при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения. И надо это сделать.

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