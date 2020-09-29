Вардан Тоганян, посол Армении в РФ: Россию хотят вытолкнуть с Южного Кавказа

Армянский дипломат рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», когда Ереван попросит у Москвы военного вмешательства в Карабахский конфликт Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вы уже заявили, что Ереван не собирается обращаться к России и ОДКБ за содействием, при этом добавили слово «пока».

- Да, это так. Потому что мы оказались совершенно в новых реалиях - у нас уже страна НАТО – Турция становится участником военных действий. Турция – один из столпов провоцирования этого конфликта, его спонсор и оператор. Она ведет психологическую, информационную, инженерную войну с Азербайджаном против Армении. Поэтому и «пока». Мы смотрим - к чему выведет Турция, объявившая политику «один народ – два государства» (турки и азербайджанцы — родственные народы, - ред.). Видимо, они хотят объединиться и вытолкнуть Россию из Южного Кавказа, спровоцировав большую войну?

- Люди гибнут. И сейчас надо делать все, что угодно, чтоб сесть за стол переговоров.

- Мы никогда не отказывались от переговоров на международной легитимной площадке - Минской группе, где Россия — сопредседатель (наряду с США и Францией, ред.). Но в соседней республике подготовили население к войне. Алиева (президента Азербайджана, - ред.) только что заявил, что это (Карабах, - ред.) им исторически принадлежит, и Азербайджан не согласится ни с чем другим. А переговоры – это компромисс. Видимо, Баку ни с чем не хочет соглашаться. И желает добиться своего военным путем.

Вардан Тоганян, посол Армении в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

- Есть ли решение этой ситуации?

- Да, решение есть. И конфликт может быть исчерпан за столом переговоров, исключительно компромиссом. И Россия прилагает очень много усилий для этого.

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