"Этому надо положить конец": Посол Азербайджана рассказал, почему началось обострение в Нагорном Карабахе

Посол Азербайджана сделал заявление в эфире радио КП. Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе давно надо положить конец.

- Все говорят о проблеме сложите оружия. 20% азербайджанской территории, 7 районов, оккупированы соседним государством. И все 26 лет вторым пунктом было освобождение территории. Но поймите - территории оккупированы, вот корень всех проблем. Так было всегда. Военные конфликты периодически вспыхивают. Это - ползучая война, она идет 26 лет. Надо положить этому конец. Руководство Армении во главе с Пашиняном, чем уничтожают переговорный процесс. Последнее противостояние - тоже было с армянской стороны, - заявил посол в беседе с Радио Комсомольская правда. Фрагмент беседы приводит сайт KP.ru.

Полад Бюльбюль также заявил об "оккупации 20% территории Азербайджана".

- Неполовинчатое решение - это освобождение захваченных территорий. Мы говорим об оккупации азербайджанских земель армянской армией. Посмотрите - с каких орудий ведётся бой, это всё не с неба свалилось. Оккупировано 20% азербайджанской территории, послушайте меня. Мы что, должны ещё 30 лет ждать? - отметил посол.

Он также подчеркнул, что Карабах указан как оккупированная территория в международных документах, и Баку имеет право на самозащиту по уставу ООН.

- Пусть они уйдут с этих территорий, на них никто не будет нападать. Всё до минуты, всё известно. <...> Мы по уставу ООН имеем право на самозащиту. Во всех документах они идут как оккупированая территория - Карабах, - заключил азербайджанский дипломат.