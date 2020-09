Ученые объяснили, почему во время пандемии COVID-19 надо держаться подальше от лифтов

В лифте и так страшно, а тут еще и COVID-19. Кстати, одиночество в кабине не гарантирует безопасность. Фото: Shutterstock

Призыв «Берегите лифт – он сохраняет ваше здоровье» стал совсем не актуальным во время пандемии. Почему? Это объяснили голландские ученые. Сеc ван Рейн (Cees van Rijn) из Института физики Амстердамского университета (Institute of Physics, University of Amsterdam) и его коллеги медики (Cardiology Centers of the Netherlands,

Amsterdam University Medical Center) провели исследования, которые продемонстрировали: лифты – источники заразы. Причем, не обязательно находиться в одной кабине с носителем SARS CoV 2, достаточно зайти в нее менее, чем через 30 минут после зараженного, - сообщило австрийское издание Der Standard, сославшись на публикацию ученых в научном журнале Indoor Air. Столь долго в воздухе лифта сохраняются аэрозоли – мельчайшие частички слюны и соплей, оставленные предыдущими пассажирами. А ведь именно они – эти самые аэрозоли, распыленные кашляющими, чихающими, да и просто говорящими друг с другом людьми, несут на себе вирусы.

Из научного отчета: график, показывающий снижения числа вирусов в разных кабинах в зависимости времени, прошедшего после появления в них вирусов.

По словам авторов исследования, даже один больной пассажир за короткое время способен насытить воздух кабины лифта миллиардами капелек, облепленных вирусами. Потребуется не менее 15 минут, чтобы их количество уменьшилось хотя бы в 100 раз, что все равно не гарантирует безопасность. Риск заражения станет минимальным лишь через 30 минут и то, если двери лифта держать открытыми хотя бы 20 процентов времени – то есть, 6 минут в течение получаса.

По мнению ван Рейна и его коллег, во время пандемии в лифты лучше не соваться – взбираться и спускаться по лестнице будет куда безопаснее, да и здоровее А уж если обстоятельства вынудят зайти в кабину, то только в маске. И молча.

Кстати, человек средней комплекции, чихая без маски, разбрызгивает частички аэрозоля на 8 метров. Хватит, чтобы «уделать» не только воздух внутри лифта, но все поверхности. Подробности и устрашающие картинки в нашем материале К исследованиям путей передачи COVID-19 подключились специалисты по гидродинамике