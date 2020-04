Установлен рекорд в «соревнованиях» по чиханию коронавирусом в длину: 8 метров

Предписанная во многих странах социальная дистанция в 1,5-2 метра слишком мала для того, чтобы ограждать людей о заражения друг друга. То есть, от дальнейшего распространения смертельной коронавирусной инфекции - COVID-19. В том числе и между пациентами поликлиник и больниц. Ведь если кто чихнет – будь то в помещении или на улице, то «выстрелит» заразой гораздо дальше. Это наглядно продемонстрировала профессор Лидия Буруйба (Lydia Bourouiba) - математик и специалист по гидродинамике Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology - MIT).

Первым деом вылетают крупные капельки. Летят недалеко.

С помощью высокоскоростной камеры исследовательница снимала чихающих и кашляющих. В подробностях запечатлела «облака» аэрозоля - частиц слюны и мокроты, которые из них вылетают. Увидела куда они направляются, каким образом, сколько держатся в воздухе. О результатах профессор сообщила в журнал Journal of the American Medical Association (JAMA), опубликовав там статью под весьма суровым заголовком Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions. Описала там сложный турбулентный процесс распространения коронавирусов на капельках, залповые выбросы которых с огромной для такой мелочи скоростью - от 10 до 30 метров в секунду - вырываются из ртов и носов.

Газовое облако, насыщенное микроскопическими капельками, летит уже на значительное расстояние.

Из экспериментов и расчетов Буруйбы, на которые ссылается Daily Mail, следует: газовые облака, плотно насыщенные вирусами, в весьма компактном виде - эдаким сгустком – перемещаются примерно на 8 метров. На такое достижение способны отнюдь не рекордсмены – рядовые граждане. Без допинга и тренировок.

Иными словами, чихающие в длину на 8 метров легко поразят, к примеру, очередь из послушно соблюдающих социальную дистанцию в 2 метра аж до четвертого, стоящего в ней. Не говоря уж о тех, кто окажутся ближе - первым перед чихающим, вторым и третьим. Нанюхаются вирусов за милу душу, как говорится. Сообразно научным выводам.

Дальше всего от чихающего отдаляется облачный сгусток. В сгустке полно вирусов, если чихающий заразный.

Что делать? Чихать дома - лучше в одиночку. Если уж приспичило выйти, то чихать в маску или, хотя бы, в рукав. Понятное дело – в свои.

Окружающим – особенно впереди стоящим – ни в коем случае не оборачиваться на чихающего. То есть, придерживаться совета, который в свое время дали ангелы – пусть и чуть по другому поводу - семье старика Лота, покидавшей библейский Содом, переполненный лицами нетрадиционной ориентации. Дельный был совет. Он и в нынешней ситуации пригодится.